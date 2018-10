LOGEMENTS À ANNABA Les demandeurs mettent la pression

Par Wahida BAHRI -

Cela fait plusieurs jours que les détenteurs du fameux imprimé, issu de la liste des bénéficiaires des 7000 logements, font leur démonstration de force.

Des sit-in et des rassemblements sont observés chaque jour devant le siège de la wilaya de Annaba. Ce sont les bénéficiaires de logements sociaux de la commune de Annaba, qui revendiquent leurs logements. Cette frange qui, le jour du tirage au sort, et pour dossier incomplet, s'est vu délivrer un «imprimé». Une mesure devant lui permettre de compléter ses dossiers entre autres. Car, faut-il bien le noter, la commission de wilaya chargée de la dernière étude des dossiers de bénéficiaires des 7000 logements sociaux de Draâ Erich, s'est retrouvée nez-à-nez avec un panel d'irrégularités. Dossiers incomplets ou dossiers sans aucune filiation, hormis le nom du demandeur de logement. Ceux-là, dont les dossiers datés en 2017, semblent avoir atterri dans la «foulée» et ont aussitôt été portés sur les listes des bénéficiaires... Cette vérité semble en cacher une autre. Sinon, comment expliquer cette agitation soudaine au sein des demandeurs de logements et ce, en dépit des assurances du P/APW et du wali de Annaba! Ce dernier qui, recevant hier, à la salle de l'APW, les protestataires, s'est montré clair et précis.



A qui profite le cafouillage?

Au-delà, le chef de l'exécutif a tendu sa main aux contestataires afin d'oeuvrer pour faire valoir, au sein des lois de la République, le droit de chaque ayant droit. Expliquant dans le détail les mécanismes de l'attribution, le wali de Annaba, a annoncé que ledit «imprimé» a été annulé. Une décision qui n'empêchera pas l'étude des dossiers suspects. Par ailleurs, Toufik Mezhoud, wali de Annaba, est allé jusqu'à s'engager à restituer le droit de bénéficiaires remplissant les conditions édictées par la loi. En réalité, il ne s'agit pas d'une action anodine, mais plutôt d'une orchestration calculée, au vu du niet des contestataires. Ce qui n'est plus un secret pour personne, les sit-in et les rassemblements devant le siège de la wilaya, ne sont autres qu'une manipulation, pour précipiter la clôture du dossier des 7000 logements. Une embrouille profitant sans l'ombre d'un doute à ceux ayant manipulé cette liste, au profit d'intérêts personnels et d'indus ayants droit. Complaisance, tchippa et recommandations influentes, des agissements enracinés dans le comportement du commun des humains.



Aller au bout de l'assainissement

Ces actes gangrènent le dossier du logement. Les indiscrétions dans les coulisses de l'administration, font écho de plusieurs dépassements. Des dépassements impliquant des responsables dont relève ce dossier épineux. Ce qui explique la mise à l'écart de quelques-uns d'entre eux, par l'ex-wali de Annaba, Mohamed Salamani. Selon une source, sous le sceau de l'anonymat, 12 personnes ont été portées sur la liste des 7000 logements, le jour même du tirage au sort à la coupole omnisports du Pont-Blanc.

Déterminé à aller au bout de l'assainissement de la liste des bénéficiaires des 7000 logements sociaux du chef-lieu de la commune, mais surtout à connaître comment ces fraudeurs ont-ils été portés sur les listes et qui les a faites? Ces questions et bien d'autres, que le wali et le P/APW de Annaba, n'ont pas cessé de poser. Une manière indirecte de dire à ceux qui ont été portés frauduleusement sur la liste, moyennant «la tchippa», de chercher qui et comment récupérer leur argent. Car, hors des conditions fixées par les textes de loi, nul ne peut prétendre à un logement social, a lancé le P/APW. L'élu a révélé que d'anciens dossiers ont été mis à l'écart, pendant que des dossiers de 2017 et méme 2018 ont été portés bénéficiaires. Expliquant dans le sillage que la loi exige qu'au-delà de 2010, aucun dossier ne doit passer. S'exprimant par ailleurs, sur l'amorce de l'étude des dossiers, dits d'«El Istimara», le P/APW, déplore le retard occasionné par les perturbations. «On devait commencer le dimanche dernier, mais l'anarchie de la contestation nous a bloqués», a déploré notre interlocuteur, annonçant en outre, que les membres de la commission de wilaya, chargée de l'étude des dossiers, dont-il est membre, va dans l'immédiat entamer le travail. Ladite commission mobilisée depuis le mois d'août dernier, se penche sur tous les dossiers. «Nous allons reprendre l'opération de ce pas, on est appelé à veiller tard dans la nuit pour satisfaire les citoyens», a annoncé le P/APW de Annaba. Les mêmes mécanismes seront adoptés pour ceux dits «El Istimara»

«les dossiers complets et remplissant toutes les conditions seront orientés systématiquement, vers le tirage au sort pour, connaître la cité, le bloc et l'étage de leurs appartements qu'ils rejoindront dans les meilleurs délais», a indiqué l'orateur. Signifiant dans le même élan que les opérations de relogement se feront au fur et à mesure jusqu'à ce qu'un nombre allant de 300 à 500 soit achevé. En somme, l'échéance est lancée entre novembre et décembre si tout va bien.