OULD ABBÈS L'A AFFIRMÉ HIER "L'APN ne sera pas dissoute"

Par Mohamed BOUFATAH -

L'Assemblée est élue par le peuple pour un mandat de cinq ans

«La présidentielle prochaine aura lieu dans les délais constitutionnels.»

En tentant de discréditer certaines lectures qui se font autour de cette crise, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès a écarté, hier, le recours à la dissolution de l' APN, tout en affirmant que la présidentielle prochaine aura lieu dans les délais constitutionnels: «A ceux qui prédisent la dissolution de l'APN, j'affirme que cette option n'est pas à l'ordre du jour. L'Assemblée est élue par le peuple pour un mandat de cinq ans.» «Il n'y aura pas non plus de report de la prochaine élection présidentielle», a-t-il fait savoir. «Le blocage actuel est interne à l'Assemblée, un problème qui concerne exclusivement Saïd Bouhadja et les députés», a-t-il indiqué. Pour lui «le problème a commencé au niveau du cinquième étage avant de se propager dans les commissions permanentes, les groupes parlementaires...etc. «La direction du parti suit attentivement ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle et le règlement de ce conflit se fera dans les tout prochains jours», a-t-il estimé. «Ce qui se passe à l' APN est une affaire entre députés», a-t-il encore réitéré. Il a exprimé son soutien à la démarche enclenchée pour la destitution du président de la chambre basse du Parlement: «Le bureau de l'Assemblée a accompli son rôle dans un cadre légal conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.» Il a qualifié l'action de protestation des députés d' «opération de sauvetage de l'Assemblée populaire nationale».Il a salué en cette occasion «l'esprit de responsabilité des députés à la veille des échéances électorales importantes qui constituent un tournant décisif pour le pays». Le patron du FLN ne voit pas d'autre alternative que la démission de Saïd Bouhadja, rappelant qu' «il lui a suggéré de quitter son poste au perchoir, d'une manière élégante et diplomatique, sans aucune animosité ni violence verbale». En évoquant le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, il a mis en garde contre toute corruption et l'achat de voix et de consciences. En outre, il a annoncé l'organisation d'une conférence nationale intitulée «Algérie vision 2030» dans deux semaines. A titre de rappel, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia avait lui aussi écarté l'option de la dissolution de l'APN et exclu toute implication de la Présidence dans le bras de fer qui opposait le président de la chambre basse aux députés de la majorité. Le secrétaire général du parti majoritaire au Parlement, a fait savoir que les choses reprendront leur cours normal à partir de demain. Dans ce contexte, une délégation du Sénat de la République tchèque, conduite par Frantisek Bublan, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité a été reçue hier à l' APN par le député de Tizi Ouzou et membre du bureau politique du FLN, Saïd Lakhdari. D'après les députés de la majorité, l'opération de destitution de Saïd Bouhadja du poste de président de l'Assemblée populaire nationale, connaîtra son dénouement très bientôt. Le bureau de l'Assemblée se réunirait avant la fin de semaine pour l'élection d'un nouveau président, durant une séance plénière qui sera convoquée à cet effet. Pour rappel, depuis mardi dernier, Saïd Bouhadja a été interdit d'accès à son bureau sis au cinquième étage où toutes les serrures ont été changées.