LOUISA HANOUNE À PROPOS DE LA CRISE AU PARLEMENT "Nous ne sommes pas concernés"

Par Hocine NEFFAH -

La patronne du PT a affiché une indifférence claire et nette, quant à cette crise qui secoue l'APN. Elle a fustigé ceux qui ont fait de cette «crise» un événement médiatique majeur.

La crise qui secoue la chambre basse du Parlement et ses retombées a été l'invitée par excellence lors de la rencontre qui a réuni la première responsable du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune avec ses élus et ses militants du centre. Hanoune a développé une démarche outre, que celle qui se fait exprimer à propos des évolutions qui ont trait au feuilleton de la crise qui caractérise l'hémicycle Zighoud Youcef et ses décantations en cours.

La première responsable du PT est allée jusqu'à dire que «la crise qui caractérise l'Assemblée populaire nationale nous ne concerne pas, c'est une crise du système en place. C'est la raison pour laquelle nous évitons de nous immiscer et de s'impliquer dans cette crise».

La secrétaire générale du Parti des travailleurs n'y est pas allée avec le dos de la cuillère pour expliquer les raisons de sa démarche, quant à cette crise qui bénéficie d'une couverture médiatique des plus importantes, depuis trois semaines déjà.

Pour Hanoune, la question est autrement vue, dans ce sens, la première responsable du PT indique que «nous avons nos propres repères quant à la lecture de la situation politique globale du pays. Nous sommes un parti autonome, un parti qui dispose d'une grille et une lecture différentes, quant à la définition propre de la démocratie.

Nous sommes minoritaires dans cette Assemblée. C'est une question interne au FLN et ceux qui constituent ce qui est appelé communément, la majorité à l'APN», a-t-elle rétorqué.

La patronne du PT s'est interrogée du vrai «coup de force qui a été fomenté lors des élections législatives de 2017. Pour nous, le viol collectif lors des législatives de 2017 est plus dangereux que la crise actuelle qui ronge l'Assemblée populaire nationale», et d'ajouter que «la crise du Parlement ne pourra pas être plus dangereuse et profonde que le scandale des 701 kilos de cocaïne; elle ne peut pas égaler la dimension gravissime de la corruption généralisée et son lot de prédation», a expliqué Louisa Hanoune dans ce sens.

La secrétaire générale du PT ne voit pas dans la crise actuelle que traverse l'APN un élément aussi prépondérant en matière de déséquilibre en rapport avec la situation politique globale du pays. Dans ce sillage, Hanoune a essayé de rappeler que la pire des crises est celle «de l'adoption de la loi de finances de 2016. Une loi digne d'un putsch et un coup d'Etat.

Une loi imposée via un coup de force qui a provoqué la récession économique et la détérioration de la vie sociale et le pouvoir d'achat des pans larges de la société», a dénoncé la patronne du PT et pour boucler la boucle, la première responsable du Parti des travailleurs a souligné que «la crise actuelle montre on ne peut mieux que notre parti avait raison dans sa lecture et ses analyses, quant à l'évolution politique dans sa globalité. C'est une crise de la nature du système politique. C'est pour ça que nous relançons, notre appel au président de la République pour la tenue des élections anticipées pour élire souverainement et démocratiquement une Assemblée nationale constituante», et d'ajouter que «l'Algérie est ciblée par des puissances étrangères.

L'impérialisme américain et ses alliés suivent de près ce qui se passe dans le pays.