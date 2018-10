VENTE CONCOMITANTE L'avertissement du dsp

Par Kamel BOUDJADI -

Acheter oui, mais pas de n'importe quelle manière

L'Etat va sévir contre les distributeurs et grossistes qui pratiquent la vente concomitante.

Le ministre de la Santé et de la population a instruit de prendre toutes les mesures nécessaires et d'appliquer la loi dans toute sa rigueur contre tous ceux qui pratiquent la vente concomitante. L'avertissement, prononcé hier par le directeur de la santé de Tizi Ouzou, le professeur Abbès Ziri, s'adresse clairement aux distributeurs et grossistes de médicaments dont certains s'adonnent à la vente concomitante. L'affaire est très grave et cette sortie du responsable du secteur par le biais des DSP est un aveu que la pratique a atteint des pics d'alerte.

Le responsable du secteur de la santé à Tizi Ouzou, qui intervenait à l'ouverture des 7èmes Journées nationales de pharmacie a également évoqué le centre anticancer du CHU Nédir Mohamed dont la réception est très attendue par les malades et leurs familles. A ce sujet, professeur Ziri a tenu à rassurer que l'ouverture de cet établissement interviendra au plus tard au mois de juin. Une assiette financière a été allouée pour permettre à deux entreprises portugaise et suédoise d'aller au bout du chantier. L'ex-directeur général du CHU a ainsi précisé que «depuis mon arrivée à la tête de la DSP, ce projet coûtant six milliards de dinars a été réanimé.

Une première enveloppe budgétaire de 380 millions de DA a été décrochée avant qu'une deuxième estimée à 580 millions de DA ne soit allouée. Le projet vient de se voir doter d'une troisième cagnotte estimée à 700 millions. L'orateur ajoutera que les services prioritaires tels que la radio, chimiothérapie, pharmacie, curie-thérapie et néoplasie superficielle seront les premiers à recevoir les patients. L'hôpital sera d'une capacité d'accueil de 150 lits et équipement capables de prendre en charge 53 malades par jour.

Ces 7èmes Journées qui se tiennent hier et aujourd'hui sous le thème de la pharmacie hospitalière face aux nouvelles thérapies innovantes a aussi été l'occasion pour le responsable du secteur de répondre à quelques questions au sujet des problèmes de son secteur, essentiellement les médicaments. Questionné sur les prix excessifs des médicaments et des thérapies du cancer évaluées à 500 000 DA pour une radiothérapie, le professeur Ziri a affirme que les prix sont déterminés par la conjoncture internationale. Les importations se font selon des prix pratiqués dans le monde d'où la hausse observée. D'autres thèmes relatifs au secteur et la pharmacie précisément ont été abordés à l'instar des gardes de nuit qui sont sous la loupe et la surveillance. Un travail d'amélioration est en cours afin de répondre aux besoins des malades dans de meilleures conditions.

Enfin, il est à noter que ces Journées abordent une panoplie de thèmes dans des communications qui se tiennent depuis hier. Des spécialistes et professeurs aborderont des sujets devant une assistance faite de médecins et d'étudiants.

En tout cas, les conférences qui se poursuivront aujourd'hui jeudi jusqu'à tard dans l'après-midi, auront un impact certain dans l'effort d'amélioration des soins et la disponibilité du médicament. Le secteur connaît de très grands problèmes comme les pénuries et les aléas qu'elles engendrent tel le fléau de la vente concomitante.