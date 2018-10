PROMOTION DE LA DESTINATION ALGÉRIE Les professionnels du tourisme mécontents

La confiance du touriste se gagne

Les efforts du gouvernement visant la promotion du tourisme de manière générale et le tourisme saharien en particulier sont encore en deçà des espérances des professionnels. Les gérants d'agences de voyages que nous avons interrogés hier au palais des expositions(Safex) à l'occasion de la tenue du Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) ont fait part de nombreuses défaillances. «La difficulté de la délivrance des visas pour les touristes étrangers, le manque de promotion de l'image de l'Algérie à l'étranger et la faiblesse de l'encouragement du tourisme local se posent encore et entravent sérieusement l'essor du secteur», se sont mis d'accord pour dénoncer les professionnels. Selon Fatima Chaouaib gérante de l'agence de voyages Visa Travel, sise à Ouargla, la délivrance des visas pour les étrangers est un véritable frein. «La coordination entre le ministère des Affaires étrangères et les consulats d'Algérie à l'étranger est quasiment absente. Les touristes étrangers procèdent souvent à l'annulation de leur séjour en Algérie à cause du retard dans la délivrance des visas», déplore-t-elle, notant que la destination Algérie captive de plus en plus ces dernières années. Le tourisme peine à décoller en Algérie à cause aussi, souligne la gérante de l'Agence Visa Travel, de la faiblesse de la promotion de l'image de l'Algérie. «Les ambassades et les consulats d'Algérie à l'étranger ne fournissent pas assez d'efforts quant à la vente de l'image de l'Algérie. Ils participent rarement aux Salons du tourisme à l'étranger et ne prennent presque pas des initiatives pour mettre en valeur les potentialités touristiques du pays», dira-t-elle. Le développement du secteur du tourisme ne dépend pas toutefois, nuance notre interlocutrice, des touristes étrangers. «C'est le développement du tourisme local qui fait que le secteur se développe et participe à l'essor de l'économie nationale», précise-t-elle. «Néanmoins l'encouragement du tourisme local est trop faible. Les oeuvres sociales qui s'occupent dans tous les pays du monde de l'encouragement de la culture de tourisme local chez les travailleurs favorisent encore en Algérie les destinations étrangères et les lieux saints pour effectuer la Omra», regrette-t-elle. Interrogée pour sa part au sujet des mesures prises par le gouvernement concernant le développement du secteur du tourisme, Nadia G, gérante de l'agence de voyages M.B, implantée à Alger, a indiqué que les efforts de l'Etat sont faibles. «En plus du problème de l'obtention du visa algérien qui dissuade les touristes étrangers, la circulation des touristes étrangers n'est pas aisée en Algérie. Cette dernière est encore conditionnée par des autorisations: celles des services de sécurité, de la direction du tourisme, des services de wilayas...etc. Cela agace le touriste étranger et le déstabilise», fera-t-elle remarquer, plaidant pour l'instauration d'une seule autorisation. «Le gouvernement a pris certes des décisions louables, telle que la réduction des tarifs des billets d'avion vers le Sud de 50%, mais cette décision n'a pas été accompagnée par l'amélioration des prestations au niveau des compagnies aériennes. «Le touriste est malmené au cours de son voyage», dira de son côté l'assistante de Mme Nadia G. La gérante de l'agence de voyages M.B., a affirmé que la destination Algérie est trop demandée par les Russes, les Chinois et les habitants du pays du Golfe et de l'Asie de manière générale. De son côté, le responsable de l'agence de voyages M'zab Tours Boughali Toufik, sise à Tamanrasset, a soutenu qu'il ne faut pas incomber tout le retard du secteur du tourisme en Algérie uniquement au gouvernement. «Les professionnels du secteur ont aussi une part de responsabilité. Ces derniers doivent mettre le paquet. La confiance du touriste se gagne. Le touriste étranger est très regardant sur l'hygiène, sur la chaleur humaine», affirme-t-il.