RENOUVELLEMENT DU TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION 17 candidats pour le FLN à Annaba

Par Wahida BAHRI -

Détenant 63% des voix à travers les 12 communes de Annaba, le FLN a la majorité

Tout va bien à la maison FLN à Annaba où les rivalités se sont exacerbées à l'approche des élections locales du 29 décembre prochain.

Clôturée, l'opération de dépôt des dossiers pour les sénatoriales de décembre prochain, place les dinosaures du FLN en pôle position. Pas moins de 17 élus locaux qui ont déposé leurs candidatures au niveau des mouhafadhas de Annaba et d'El-Hadjar. Il s'agit des mêmes ténors locaux, en l'occurrence Hamidani Zeroual, mouhafed de Annaba, Hamoud Abdennacer, l'actuel P/APW, Kamel Bediar et Soussa Mamoune, présidents respectifs des commissions d'investissements et des finances, au sein de l'APW ainsi que Sahraoui et Farouk Djerraya, membres à la même assemblée. Côté APC, ce sont trois présidents d'Assemblées communales qui ont déposé leurs dossiers de candidature. Il s'agit en l'occurrence de Djellab Saleh (Sidi Amar), de Gueni Mebarek (El-Hadjar) et de Farid Merabet (Annaba).

Ce dernier, selon les indiscrétions des coulisses du parti de Djamel Ould Abbès, est déjà déclaré gagnant. Les mêmes indiscrétions font ressortir, un consensus au sommet du vieux parti, à la faveur de ce poulain favori du parti du FLN à Annaba. Pour la gent féminine, se sont aussi portées candidates cinq femmes. Des figures emblématiques du FLN à Annaba, à l'image de maître Sebbihi Fatima-Zohra, avec un parcours de plus de 40 ans, au sein du FLN. Sont également portées candidates Karima Amimour, Berredjem Warda, Khezzam Rachida, Farida Laazli. Pour l'heure, il ne s'agit que des primaires. Une phase durant laquelle, il sera procédé à l'évaluation des candidatures. Celles-ci, comme le stipule le règlement intérieur du FLN, devront répondre à des critères, dont 10 ans de militantisme au sein du parti. Le niveau universitaire quant à lui, demeure le pied boiteux au sein du FLN, du moins à Annaba, dont la plupart, pour ne pas dire la majorité de ses militants et adhérants a un niveau d'instruction moyen. Mais ce n'est pas le défaut du diplôme universitaire qui va empêcher le concours au fauteuil du Sénat... Notamment pour le FLN, parti majoritaire dans le gouvernement. Un statut que le parti de Djamel Ouled Abbès n'est pas près de céder. C'est pourquoi, le filtrage des dossiers de candidature se fera de manière à ne laisser aucune autre chance aux prétendants des autres partis.

Détenant 63% des voix à travers les 12 communes de Annaba, le FLN a la majorité écrasante, devant lui permettre de décrocher le siège de sénateur, à la faveur de son parti à Annaba. Dans ce sens, les échos des pronostics, au sein de la classe politique à Annaba, sont en faveur du Front de libération nationale, dont le favori est à 90%, l'actuel président de l'Assemblée communale, du chef-lieu de la commune de Annaba. Notons que, le prochain nommé sénateur de Annaba remplacera celui qui sera dans quelques semaines, l'ex-sénateur Bachir Chebli. En attendant, c'est l'effervescence dans les rangs des candidats. Chacun bat de son aile pour, tenter de décrocher le prestigieux siège du conseil de la chambre haute du Parlement. En tout état de cause, toutes les cartes sont jouées.