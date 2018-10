ARNAQUES À ALGER Des logements à 300 millions!

Une bande spécialisée dans l'arnaque et l'escroquerie vient d'être démantelée par les éléments de la Gendarmerie nationale de Chéraga. Cette opération a permis de mettre hors d'état de nuire une bande composée de six individus dont l'âge varie entre 30 et 55 ans, le sixième complice en fuite, est activement recherché. Pour attirer ses futures victimes, la bande mafieuse avait mis en place, un stratagème bien ajusté, en cédant de supposés logements de l'Office de promotion et de gestion immobilière à des prix alléchants et défiant toute concurrence. Des visites sur site étaient même proposées aux potentielles victimes afin d'obtenir leur confiance, tout en remettant clés et faux actes de propriété avec des sceaux contrefaits aux futurs acquéreurs. Lors d'une perquisition effectuée au domicile du principal suspect, une quantité non négligeable de documents administratifs d'institutions officielles (direction de l'habitat d'Alger, Opgi, tribunaux, sceaux contrefaits et des dizaines de dossiers de victimes lésées) a été saisie. Pour le moment, seuls trois suspects ont été mis sous mandat de dépôt après leur présentation devant le procureur de la République. Ces derniers sont poursuivis pour notamment «constitution d'une organisation criminelle», «faux et usage de faux de documents administratifs», «usurpation d'identité» et «contrefaçon des sceaux et cachets officiels». Les deux autres mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire.