3IE SESSION CRIMINELLE À BOUIRA Plusieurs condamnations prononcées

Par Abdenour MERZOUK -

Poursuivant sa 3ème session criminelle, la cour de Bouira a prononcé jeudi 18 octobre 2018 la

prison à perpétuité contre le nommé F.T. alias Yasser Abou Kouteima.

L'accusé s'est rendu en 2017 aux forces de l'ordre après avoir été lui-même victime de l'explosion d'une bombe qui lui a causé la perte d'une jambe. Lors du procès, la défense a tenté de faire bénéficier l'accusé des dispositions de la loi sur la Concorde civile. Le parquet de son côté a requis la peine capitale réfutant les arguments de la défense maintenant que ce terroriste s'est rendu à cause de sa blessure. Ce terroriste qui écumait la région de Kadiria depuis 1998, a vu témoigner contre lui plusieurs personnes victimes de ses agissements terroristes. Lundi dernier et toujours dans le cadre de la session criminelle avait comparu le nommé O.A, âgé de 20 ans, poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation. Alors que le parquet a requis la peine capitale, le juge et ses assesseurs ont prononcé un emprisonnement à vie, la perpétuité. Les faits remontent au Ramadhan de l'année dernière quand dans la commune de Dechmia, sud de Bouira, l'accusé s'est introduit dans le domicile de son oncle paternel parti accomplir la prière des taraouih. Muni d'un objet contondant, il aurait tenté alors d'abuser de l'épouse qui s'est défendue. Voyant sa tentative échouée, il aurait utilisé un arrache-clous pour asséner des coups à la victime. La femme succombera aux multiples blessures quil lui a causées. Après l'enquête confiée aux gendarmes, l'auteur sera arrêté. Devant les magistrats il tiendra des discours évasifs et contradictoires. Une fois il motivera son acte en le qualifiant de vengeance contre son oncle, une autre fois il motivera sa version par une volonté d'abuser de la victime. Après les plaidoiries où les avocats ont requis des circonstances atténuantes notamment en raison de l'âge de l'auteur 20 ans, le juge a rendu son verdict: emprisonnement à perpétuité. L'autre affaire traitée le même jour concerne un faux monnayeur. M.B. âgé de 47 ans a écopé d'une peine de

4 années d'emprisonnement ferme assortie d'une amende judiciaire fixée à 100 millions de centimes, englobant les dommages et intérêts. Il ressort de l'enquête que le coupable calculait bien son coup. Il proposait devant les postes et les mosquées des billets de 2000 DA contre ceux (vrais) de 500 DA au motif qu'il les utiliserait dans la zakat ou pour les donner aux plus démunis. Quatre victimes ont témoigné à charge contre lui. Il s'agit de T.K., A.C., A.H. et S.C. suite aux plaintes et à l'élaboration d'un portrait-robot, l'auteur sera appréhendé par la police à Aïn Bessem, ouest de Bouira. Lors d'une perquisition à son domicile de Sour El Ghozlane, les enquêteurs découvriront 300 000 DA en fausse monnaie. Lors de l'audience, le procureur de la République a requis une sentence de 12 années de prison ferme contre l'accusé. Le juge a retenu 5 années d'emprisonnement ferme assorti d'une amende judiciaire fixée à 100 millions de centimes pour le délit d'émission de faux billets de banque et escroquerie.