UGEL-UNIVERSITÉ DE BOUIRA Le bras de fer

Par Abdenour MERZOUK -

Selon le rectorat, les revendications soulevées dans la déclaration de cette association, demeurent infondées.

Le bras de fer qui oppose la direction de l'université Akli Mohand Oulhadj à la direction de l'Ugel continue d'alimenter les discussions et se caractérise par une guerre de communiqués contradictoires.

Pour rappel, l'organisation estudiantine avait paralysé la totalité des départements des deux pôles de l'université de Bouira dans une grève, pour contester les listes des étudiants admis au magister. La cellule de communication de l'université Akli Mohand Oulhadj riposte par un communiqué dont voici la teneur. «Suite à l'action de grève illégale et à la fermeture des accès de plusieurs départements de l'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, déclenchées dimanche dernier, par des étudiants membres de l'association estudiantine (Ugel), la direction de l'université a procédé au lancement d'une mesure judiciaire contre neuf étudiants et étudiantes initiateurs de cette action. Ces étudiants ont été convoqués par les autorités judiciaires pour un procès en référé, mercredi dernier et ont été entendus par un juge auprès du tribunal administratif de Bouira. Le tribunal administratif a jugé illégal, ce mouvement de grève et a exigé aux membres de cette association de mettre fin à ce mouvement de grève, et aussi de libérer les départements occupés, afin de permettre une reprise normale des activités pédagogiques. Le tribunal a aussi prononcé une amende de 10 000 DA quotidienne, qui sera infligée contre ces étudiants en cas de non-application de ce jugement. Les cours ont repris mardi dernier, mais l'organisation dans un communiqué parvenu hier, à la rédaction revient sur le sujet et accuse la direction de faire dans la désinformation, tout en précisant que l'Ugel reste une force revendicatrice, dûment agréée et reste mobilisée pour défendre les intérêts de ses adhérents. Il est utile de préciser et selon le rectorat que les revendications soulevées dans la déclaration de cette association, demeurent infondées, puisqu'aucun problème majeur concernant l'accès à la première année master n'est enregistré au niveau de l'université de Bouira. «Les opérations instruites par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont été effectuées dans les délais avec l'implication et le concours des équipes pédagogiques et scientifiques de l'ensemble des départements.

Les demandes de recours ont été toutes étudiées dans les délais au niveau de chaque département, au même titre que les rectifications des erreurs des inscriptions initiales» précise le communiqué de l'université.