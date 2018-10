BÉJAÏA La SDE sensibilise ses nouveaux clients

Par Arezki SLIMANI -

Placée sous le slogan «Pour un hiver chaud en toute sécurité», la SDE lance une campagne auprès des nouveaux usagers du gaz naturel pour les sensibiliser contre les dangers, dont l'asphyxie par l'oxyde de carbone ou l'explosion en cas de fuite.

La période de l'hiver s'invite avec ses caprices sur le quotidien des citoyens. C'est la saison par excellence durant laquelle la consommation de gaz naturel atteint son pic. Ce combustible, sous toutes ses formes, devient l'unique recours pour les foyers afin de se prémunir contre les vagues de froid qui s'abattent sur la région de Béjaïa. L'utilisation du gaz naturel obéit à certaines précautions et c'est à ce titre, que la Société de distribution de l'électricité et du gaz (SDE) de Béjaïa annonce une grande campagne de sensibilisation sur la meilleure manière d'utiliser le gaz naturel. Pour cette année, la SDE de Béjaïa ciblera particulièrement les nouveaux clients, soit ceux qui ont été raccordés au réseau du gaz de ville, ces derniers mois. Ils sont au nombre de 12 302 foyers répartis sur plusieurs communes. Cette campagne de prévention et de sensibilisation s'étalera sur toute la période de l'hiver pour «toucher les habitants des villages de Béni Mansour, Laârkav et Aïn El Bir, dans la commune de Boujellil, Laâzib (commune de Oued Ghir), Boutaghout (commune de Ouzellaguen), Xantina (commune d'Amizour), le chef-lieu communal de Souk El Tenine et Imekhlaf (commune d'El Kseur)», indique un communiqué de la SDE qui précise que «ses équipes visiteront régulièrement ces foyers pour les sensibiliser sur les dangers qui peuvent découler d'une mauvaise utilisation du gaz naturel». Et quoi de mieux pour y parvenir, que de passer par les enfants. En effet, la SDE de Béjaïa compte sensibiliser les établissements scolaires à travers les séances pédagogiques. Les écoles primaires, les collèges, les lycées ainsi que des

centres de formation professionnelle et d'alphabétisation seront autant de lieux choisis par la SDE pour toucher non seulement les enfants mais également les femmes au foyer. Cette campagne sera ponctuée par une opération de proximité d'un grand impact. Les équipes de la société se rendront dans les foyers pour expliquer et vérifier certaines installations présentant des anomalies liées à l'exploitation de cette énergie.