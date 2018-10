AUX DERNIERS DÉVELOPPEMENTS VISANT SA DESTITUTION Bouhadja reste "timide"

Par Hasna YACOUB

Depuis que l'accès principal à l'Assemblée populaire nationale a été cadenassé, mardi dernier, Saïd Bouhadja n'a plus fait d'apparition publique. Est-il réellement dans «l'incapacité» de rejoindre son poste? Même si ce n'est pas le cas, il le laisse aisément penser en abandonnant le terrain de «bataille» où durant, trois longues semaines, il avait montré une grande ténacité dans le combat. Aujourd'hui, et alors que ses adversaires enclenchent une vaste offensive en déclarant le poste de président de la chambre basse vacant et en s'apprêtant à choisir son remplaçant, Saïd Bouhadja, retranché dans son domicile, se suffit d'une faible riposte, constituée de déclarations sporadiques par presse interposée. Le temps des cafés sur les terrasses et des selfies semble bien révolu. L'homme s'est-il aperçu que la bataille est bel et bien perdue? Tout porte à le croire, puisqu'il tente désespérément de s'accrocher aux lois au moment même où l'herbe lui a été coupée sous le pied! Après quatre jours d'un long silence, Bouhadja a fini par réagir aux événements qui se précipitaient au palais Zighoud Youcef, préparant sa disqualification. Dans une déclaration à la presse, il a fait part de l'«illégalité» des décisions prises par le Bureau de l'APN. «Le règlement intérieur stipule qu'en l'absence du président, le bureau ne peut pas se réunir», a précisé le vieux député du FLN, ne manquant pas de souligner qu'une procédure de constat de vacance du poste de président de l'APN pour incapacité, ne peut être engagée que «dans le cas où il y a incapacité physique ou mentale du concerné, attestée par un médecin qualifié». Et c'est loin d'être le cas de Bouhadja qui, pour l'anecdote, a révélé «je suis en bonne santé et je fais au moins 9 km de marche par jour». Mais ce n'est sûrement pas ce qui va plaider sa cause auprès de ses opposants. Bouhadja qui laisse entrevoir un petit souffle qui pourrait lui permettre de continuer sa lutte, a affiché son intention de se rendre à son bureau, «peut-être bien demain dimanche (hier Ndlr). J'attends de l'État de sécuriser l'Assemblée pour me rendre à mon bureau. Après l'histoire de chaînes de fer et de cadenas que nous avons tous vue, je les crois capables du pire. Comme ils ont porté atteinte à l'institution, ils peuvent aussi attenter à mon intégrité physique. Ils sont même rentrés par effraction dans mon bureau et ont chassé le personnel. L'ouverture d'une enquête des services de sécurité est nécessaire». Hier, Bouhadja était absent. Le moudjahid estime donc que le palais Zighoud Youcef n'est toujours pas «sécurisé»! Mais qui doit le sécuriser? Qui doit donner l'ordre pour sauvegarder l'intégrité du siège de l'APN si ce n'est son président? Est-ce là un aveu de Saïd Bouhadja qu'il n'est plus le premier responsable donc de cette institution? Qu'attend-il pour réagir? Son silence est-il un signe d'une capitulation ou fait-il partie d'une stratégie mûrement réfléchie? Lui, laisse entendre qu'il s'agit d'un recul pour mieux sauter. L'homme qui n'a pas réussi à assumer sa responsabilité pour sécuriser le siège de l'institution dont il est à la tête ni à déposer plainte pour infraction menée contre son propre bureau, va-t-il avoir le courage d'user de son droit de citoyen pour saisir le Conseil d'Etat? Les jours à venir nous le diront.