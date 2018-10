YOUCEF YOUSFI AU SUJET DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE "Nous atteindrons nos objectifs"

Par Madjid BERKANE -

«L'Algérie table sur un quota de 400.000 véhicules/an d'ici 2020, dont une partie doit être destinée à l'exportation», a indiqué le ministre.

«L'industrie automobile est en marche. Les objectifs tracés par le gouvernement seront atteints dans les délais arrêtés», a affirmé hier le ministre de l'Industrie et des Mines, Yousfi Yousfi, à l'occasion de son passage au forum d'El Moudjahid. «L'industrie automobile est une industrie complexe. Elle ne se réalise pas en une année ou en en deux ans.Certains pays ont mis 50 ans», a fait observer en outre l'invité d'El Moudjahid, notant que plus de 110 000 véhicules ont été fabriqués en 2017. «L'Algérie table sur un quota de 400 000 véhicules/an d'ici 2020, dont une partie doit être destinée à l'exportation», indiqué le ministre. La principale raison qui bloque l'essor de l'industrie automobile en Algérie, explique Yousfi, est l'absence d'entreprises de sous-traitance.

A ce propos, le conférencier a indiqué que l'usine d'El Hadjar envisage d'investir désormais dans la fabrication de la tôle. «Le cahier des charges régulant l'industrie automobile, fixé par le gouvernement est élaboré par des experts. Il est très bien fait», a souligné le ministre, mentionnant que le taux d'intégration imposé aux constructeurs automobiles par année est logique. L'industrie automobile en Algérie continue à susciter l'appétit des géants constructeurs automobiles au monde.

«Nous avons des dizaines de demandes. Le ministère est en train d'étudier leurs demandes. Les bons dossiers seront transmis au Conseil national d'investissement(CNI) pour prendre la décision», a fait savoir Yousfi Yousfi. Le ministre de l'Industrie et des Mines a clos le chapitre de l'automobile en réitérant l'engagement de l'Etat consistant en l'obligation faite aux constructeurs automobiles concernant le prix du véhicule qui ne doit pas dépasser, à sa sortie d'usine, le prix de ce dernier en l'important.

Abordant ensuite longuement le retard que connaît l'industrie des mines en Algérie, dont particulièrement celle de l'or, le ministre a indiqué sans équivoque que l'Algérie n'a pas pu avoir de bons partenaires. «Le partenaire que nous avons choisi n'était pas bon. Il a opté pour la facilité et pour le choix qui l'arrangeait», a déploré le ministre, reconnaissant la complexité de cette industrie.

Youcef Yousfi a saisi l'opportunité pour appeler tous les partenaires étrangers intéressés par l'investissement dans ce segment, à se rapprocher du ministère.

Interrogé sur le climat des affaires en Algérie, l'invité d'El Moudjahid a reconnu l'incompatibilité de ce dernier. «Nous avons encore de la bureaucratie. Notre administration souffre de lourdeurs», a-t-il regretté, avouant que cette dernière a fait fuir les investisseurs. La meilleure façon de lutter contre la bureaucratie, selon Yousfi, est la numérisation. «Le ministère de l'Industrie et des Mines est à la traîne en termes de numérisation de ses services.», a reconnu Yousfi, indiquant que l'objectif de son département est d'aller vers le tout-numérique. Interrogé par ailleurs sur la faiblesse des exportations dans le domaine de l'industrie, le ministre a souligné que les Algériens ne savent pas exporter. «Nous ne savons pas exporter. L'Algérie n'a appris à exporter que les hydrocarbures, depuis l'indépendance», dira Yousfi.

Au sujet du détournement du foncier industriel, le ministre de l'Industrie et des Mines a reconnu que ce phénomène existe. Pour le conférencier, il y a deux types de détournement du foncier: il y a ceux qui ont détourné le foncier que l'Etat leur a concédé et il y a ceux qui ont bénéficié de l'aide de l'Etat pour monter des projets, mais qui ont utilisé cette aide pour monter autre chose.

«L'Etat a pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer ce foncier et poursuivre les auteurs en justice», a affirmé yousfi.

L'invité d'El Moudjahid a fait savoir dans son introduction que 56.000 projets ont été réalisés dans le domaine de l'industrie, entre 2005 et 2017. Plus de 5 millions d'appareils électroménagers ont été fabriqués l'année dernière.