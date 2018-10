ORAN Le maire de Aïn El Türck suspendu

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les élus ont boudé la session du mois de juin portant sur le budget complémentaire.

Rebondissement dans la situation administrative de la commune de Aïn El Türck. Le P/APC de cette ville est suspendu. La mesure vient d'être prise par la wilaya d'Oran. Elle a été motivée par le blocage ambiant ayant régné dans sa municipalité depuis les dernières municipales tenues en fin de l'année passée malgré toutes les tentatives menées par l'administration pour réconcilier les parties belligérantes.

La dernière en date remonte à la semaine dernière. Elle a été menée par la wilaya d'Oran en dépêchant une commission mise en place par la personne du wali d'Oran. Une telle mission a été confiée au directeur de la réglementation.

Toutes les tentatives de rapprochement ont été vouées à l'échec. L'ensemble des élus municipaux a été intransigeant en se maintenant sur leurs positions. Plus d'un élu, en voulant au maire, a revendiqué son départ. Autrement dit, le dénouement de la situation a été conditionné par l'éviction, sans conditions, du P/APC. L'APC de Aïn El Türck est composée des membres aux idéaux et aux projets hétéroclites, d'où le blocage qui, selon des cadres de la wilaya d'Oran observateurs, n'a que trop duré. Les incidences d'une telle situation sont innombrables. Les élus composant l'Assemblée locale sont allés jusqu'à bouder la session du mois de juin devant statuer sur le budget complémentaire de l'année en cours. L'administration locale n'a de ce fait pas transigé dans sa démarche en se conformant à la réglementation. Comme première étape, elle a fixé un ultimatum d'une semaine, le temps à prendre par les élus locaux pour se ressaisir et assainir la situation tout en aplanissant le conflit opposant toutes les parties belligérantes impliquées dans la situation de crise, bloquant par là même et les citoyens et la commune. Un tel ultimatum a été suivi par un préalable à travers lequel la wilaya d'Oran a été explicite, en menaçant de faire valoir ses prérogatives, en prenant des mesures plus ou moins n'arrangeant, certes, aucune partie, mais toutefois s'imposant. Pour la collectivité, le ton n'est plus au blocage ni aux conflits ni encore moins à l'imbroglio, d'où l'épée de Damoclès qui plane dans l'éventuel cas de la persistance de la situation de confusion.