UN CORPS SANS VIE REPÊCHÉ AU LARGE D'ORAN Deux passeurs sous les verrous

Par Wahib AïT OUAKLI -

Des passeurs d'immigrants clandestins ne séviront plus, ils sont mis hors d'état de nuire.

Un corps en décomposition très avancée d'une femme a été repêché le week and dernier, par les sapeurs-pompiers d'Oran au large de la plage des Corales, située dans l'ouest de la localité de Aïn El Türck. L'alerte a été donnée par un pécheur tombé nez à nez avec la dépouille flottante. S'agit-il d'une candidate à la traversée (la harga? L'enquête, ouverte dès la découverte macabre, ne dira rien pour le moment. Seulement, celle-ci s'est focalisée autour de plusieurs pistes, dont notamment la piste criminelle et la tentative échouée de l'immigration clandestine.

À Mostaganem, deux vendeurs de la mort ou encore les passeurs d'immigrants clandestins, viennent d'être mis hors d'état de nuire. L'offensive a été menée par les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale suite aux larges investigations lancées dans ce cadre. Le premier round des recherches a abouti à l'arrestation du vendeur de la barque qui s'est renversée jeudi 11 octobre au large des côtes de Mostaganem. Dans cette opération de recherches, les gendarmes ont peaufiné leurs recherches avant de mettre la main sur deux passeurs guidant le réseau spécialisé dans l'organisation de la traversée clandestine.

La dernière tentative qu'ils ont organisée a, malgré déjouée, été fatidique. Elle s'est certes soldée par le sauvetage de 13 individus. Toutefois, elle a été marquée par la disparition en mer de quatre autres candidats. Présenté devant la justice, le vendeur de la barque a été condamné à une peine de 18 mois de prison ferme et une amende d'une valeur de 100 000 DA. Le deuxième passeur a été condamné à payer une amende de 50 000 DA. Le phénomène de la harga explose ces derniers jours. Tout récemment, la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bir El Djir, est d'Oran, a mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 28 individus dont quatre mineurs à la plage rocheuse de Aïn Franine; localité située dans la banlieue est de la wilaya d'Oran.

L'intervention des éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bir El Djir et ceux de la section de sécurité et d'intervention de ce corps s'est faite sur la base d'informations faisant état des personnes qui tentaient de prendre clandestinement durant le week end. Lancée, l'opération a permis d'appréhender 28 candidats à l'émigration clandestine âgés entre 16 et 37 ans originaires des wilayas de Tiaret, Blida et Alger, s'apprêtant dans la plage rocheuse de Aïn Franine, à prendre le large à bord de quatre Zodiacs qui ont été saisis de même que 4 moteurs de 40 chevaux et 18 jerricans en plastique de 20 litres remplis d'essence.