SIDER-EL HADJAR Des élections syndicales sous tension

Par Wahida BAHRI -

A El Hadjar, l'heure est aux urnes pour élire des représentants pouvant traduire véritablement les soucis des travailleurs.

Les élections devant déterminer le staff représentatif des travailleurs sont prévues jeudi prochain, a rapporté une source interne au complexe. Sont concernées par ces élections électives, les 15 unités de production que compte le complexe, a ajouté la même source. En expliquant que la première phase de l'opération consiste en l'élection de 105 délégués syndicaux, qui représenteront les 15 sections syndicales de Sider El-Hadjar. Clôturé il y a trois jours, le délai de dépôt des dossiers, a totalisé pas moins de 349 travailleurs qui se sont portés candidats.

De son côté, la commission mixte, composée des représentants respectifs, bureau de wilaya et bureau local de l'Ugta Annaba et de la direction générale du complexe d'El Hadjar, vient de terminer le filtrage des dossiers des candidats en lice pour la course syndicale qui se fera au niveau des 15 unités de production du complexe. Signalons que, sur les quelque 320 dossiers de candidature déposés, seuls 200 ont été retenus. Ceux-là, devront se battre pour décrocher une place parmi les 107, devant faire partie de la section syndicale, après la désignation du bureau syndical de l'entreprise Sider/El Hadjar. La tension est déjà à son apogée, notamment après l'opération de filtrage à laquelle, ont été soumis les dossiers de candidature, par la commission mixte.

Plusieurs noms ont été mis hors du circuit de la cour syndicale, dont les présidents d'ateliers et les cadres n'ouvrent pas droit à la candidature, les travailleurs exclus de l'Ugta pour faute de paiement des cotisations, entre autres. Par ailleurs, au moment où les échos font état d'un satisfecit au sein des travailleurs, quant au déroulement du processus depuis le début, les coulisses de l'entreprise, font ressortir une guerre intestine au niveau du complexe. Selon certaines indiscrétions, des responsables de part et d'autre, se disputent discrètement, la qualité syndicale, chacun pour son aile, au sein du futur syndicat. Pour l'heure, la devanture semble refléter une parfaite harmonie, tant entre les sidérurgistes eux-mêmes, qu'entre les membres de la commission mixte.