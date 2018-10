DES ACCUSATIONS À L'ÉGARD DE LA DIRECTION ACTUELLE, QUI EXACERBENT LA CRISE Le FFS joue sa survie

Par Hocine NEFFAH -

Tout le monde au sein du FFS s'accorde à dire que la crise est omniprésente

La dernière évolution de la situation renseigne sur une atmosphère délétère qui ne peut plus cacher les tiraillements.

Le Front des forces socialistes (FFS) est dans l'oeil du cyclone, l'enlisement fraye un chemin inéluctable vers une implosion quasi certaine de ce vieux parti de l'opposition. La session ordinaire du conseil national du parti se voulait comme une brèche pour «aseptiser» le climat tendu qui règne depuis quelques années au sein d'une structure qui se livre à une guéguerre à couteaux tirés sur fond d'une lutte de clans des plus farouches et gravissimes à la fois. Jamais la crise n'a atteint son paroxysme comme c'est le cas aujourd'hui au FFS. C'est une escalade entre les frères ennemis allant jusqu'à faire dans les purges et «l'épuration» et «la chasse» aux cadres. La dernière réunion de la session ordinaire du conseil national n'a pas été du tout reluisante et facile pour le parti du regretté Dda l'Ho, bien au contraire. Elle s'est soldée par plus de déchirements et de cassures sur le plan organique et de fonctionnement dudit parti. Le FFS est face à une situation où son avenir politique se joue sur un détail «organique» qui risque d'emporter l'héritage historique fait de combats et de luttes en tant que parti d'opposition pour asseoir les jalons du pluralisme démocratique, de l'Etat de droit et de la justice sociale. La dernière évolution de la situation renseigne sur une atmosphère délétère qui ne peut plus cacher les tiraillements qui surplombent cette structure qui a du mal à se redresser depuis la disparition de sa figure de proue, Hocine Ait Ahmed en l'occurrence.L'instance présidentielle qui est considérée comme une instance suprême comme c'est le cas aussi pour le conseil national et le secrétariat national entre les deux congrès, peine à s'imposer comme structure fédératrice et rassembleuse des énergies militantes au sein du parti. Le recours à la «purge» et la suspension de l'activité de beaucoup de cadres n'aide pas à tempérer les ardeurs et dissiper les malentendus entre les frères ennemis. La direction actuelle a osé de nouveau recourir à «l'épée de Damoclès» en suspendant l'ex-secrétaire national à la communication, Hassen Ferli en l'occurrence. Hassen Ferli a accusé la direction actuelle en indiquant que «au Néo-FFS nous avons un triumvirat composé d'un ancien formé à l'école du parti unique et dont le seul fait d'armes a été de réussir à se faire nommer ministre juste après l'assassinat de Ali Mécili, d'un autre, sans grand niveau politique, dont le seul fait d'armes a été de réussir à mettre toute sa famille sur les listes électorales, et enfin d'un bras armé, l'homme des sales besognes, celui qui détient le cachet du parti et dont le plus important pour lui est de garder les privilèges que lui procure sa fonction de premier secrétaire nommé en violation des statuts du parti. Privilèges qui sont: la location d'une villa sise au chemin des Glycines, une voiture de luxe avec chauffeur et un salaire inespéré par rapport à celui qu'il percevait en tant qu'infirmier à l'hôpital de Miliana. Miliana, commune où la liste du FFS n'as pas gagné le moindre siège», a déclaré l'ex-secrétaire à la communication à L'Expression.

C'est une manière de boucler la boucle et dire à ceux qui veulent entendre haut et fort que la ligne actuelle persisterait et ne lésinerait devant rien pour achever son objectif consistant à assainir le parti.Tout le monde au sein du FFS s'accorde à dire que la crise est omniprésente et le spectre de la dislocation du parti est réel. L'un des indices de cette «déferlante» de crise qui guette le FFS, c'est la lettre des enfants du regretté Hocine Ait Ahmed qui porte l'intitulé de «La déclaration de la famille d'Ait Ahmed». La déclaration qui se réfère au triptyque de «FFS: collégialité, concertation, consensus», reflète profondément le marasme qui caractérise le Front des forces socialistes et l'état de son effritement et de son émiettement. Dans ce sens, la famille Ait Ahmed exprime son désarroi quant à la situation dans laquelle est plongé le parti en indiquant que «Il vous revient légitimement, en particulier en cette grave crise que vit aujourd'hui le FFS, de susciter et d'organiser, pacifiquement et sans violence, des débats à cet égard dans chacune de vos structures ainsi que de (ré)instaurer formellement les pratiques de collégialité, de libre débat et de concertation pour un consensus», a rétorqué la famille Ait Ahmed.