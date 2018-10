APRÈS TROIS SEMAINES DE BLOCAGE DE TOUTES SES ACTIVITÉS APN: le dégel

Par Nadia BENAKLI -

Le prochain remplaçant ne sera pas un inconnu, mais au contraire un habitué du palais

Hier, le bureau de l'APN, qui s'est réuni sous la présidence du député FLN, Hadj El Ayeb, a décidé de lever le gel sur les activités des commissions.

Comme si de rien n'était! Les choses reprennent leurs cours au sein de l'Assemblée populaire nationale. Après trois semaines de gel, l'épisode Bouhadja s'apprête à être relégué dans la case «mauvais souvenir». Hier, le bureau de l'APN, qui s'est réuni sous la présidence du député FLN, Hadj El Ayeb, a décidé de lever le gel sur les activités des commissions. «Suite à la réunion du bureau de l'APN, il a été décidé la levée du gel sur les activités des commissions», a affirmé Hadj El Ayeb lors d'un point de presse tenu à l'issue de cette réunion. Il a fait savoir que le bureau a transmis le projet de loi de finances 2019 à la commission parlementaire du budget et des finances, en vue d'entamer son examen.

Avec un communiqué court et laconique, le bureau de l'APN signifie la fin d'une crise qui aura tenu en haleine la scène politique nationale et amené beaucoup d'observateurs à imaginer les scénarios les plus invraisemblables. Le secrétaire général du FLN, l'a souligné, avant-hier et les élus représentant les formations siégeant au gouvernement l'ont confirmé, hier. Ainsi, avec le retour des activités de l'APN, c'est le spectre de la dissolution de l'Assemblée qui s'évapore et la lancinante question du report de la présidentielle qui ne se pose, désormais, plus. Cela dit, le processus engagé, mercredi dernier, n'est toujours pas arrivé à son terme. Et pour cause, s'agissant de la session portant sur le vote du rapport de la commission juridique confirmant le cas de vacance du poste de président de l'APN et l'élection d'un nouveau remplaçant, Hadj El Ayeb a affirmé que le bureau n'a pas encore tranché sur ce point. Autrement dit, le bureau de l'APN n'a pas attendu l'élection d'un nouveau président pour décider de la reprise des travaux. Sachant que la crise politique a sérieusement bloqué la chambre basse du Parlement pendant trois semaines et vu que le temps presse pour l'adoption du projet de loi de finances 2019, les députés de la majorité tentent de rattraper le temps perdu. En l'espace de quelques jours seulement, le feuilleton Saïd Bouhadja a connu une succession d'événements. Devant le refus du président de l'Assemblée de céder à la pression des députés de la majorité et quitter son poste, ces derniers ont pris les choses en main en actionnant le processus de sa destitution. La déclaration de la vacance du poste du président de l'APN mercredi et sa confirmation le lendemain par la commission des affaires juridiques et des libertés publiques, ont fait tomber toutes les thèses développées par les observateurs de la scène politique. Ni dissolution de l'APN, ni passage du projet de loi de finances 2019 par ordonnance, l'application de l'article 10 du règlement intérieur par la majorité parlementaire, sort l'APN du blocage. Déterminés à déloger Said Bouhadja, les députés de la majorité ont bloqué l'entrée officielle de l'immeuble Zighoud Youcef. Jamais l'Assemblée populaire nationale n'a connu un tel scénario depuis sa création en 1977.

Le bras de fer opposant le président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja, aux députés de la majorité a sérieusement laissé place à un climat d'inquiétude sur les enjeux qui guettent le pays à la veille de la présidentielle de 2019. Or, tout ce tapage n'a pas changé grand -chose mis à part le départ forcé du président Saïd Bouhadja. Sachant que la politique c'est l'art du possible, les députés qui étaient à l'origine de la protesta ont su trouver une issue sans tracas à la crise. Ainsi, il reste juste une dernière formalité avant de plier la page Bouhadja, à savoir le vote de la vacation du poste et l'élection du président de l'APN. Une affaire qui s'avère presque scellée au sein des centres de décision. Le prochain remplaçant ne sera pas un inconnu, mais un habitué du palais.