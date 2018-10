LA CNAS EN CAMPAGNE À TIZI OUZOU 9000 étudiants sans carte Chifa

Les étudiants ne cherchent pas après leurs cartes Chifa. Les chiffres obtenus auprès de la Cnas de Tizi-Ouzou font ressortir que rien que cette année 2018-2019, ce sont plus de 7 000 étudiants qui n'ont pas récupéré leurs cartes. Les étudiants font peu cas de ce service vital; preuve en est que sur les 32 741 étudiants de l'université affiliés, seuls 25 370 ont cherché après leurs cartes.

Aussi, pour sensibiliser cette frange de la population et l'inciter à se rapprocher de ses antennes, la Cnas de Tizi-Ouzou organise une campagne aujourd'hui sous le thème «La sécurité sociale vous accompagne durant votre cursus universitaire».

La manifestation qui se tient au niveau du campus Hasnaoua 2, Bastos, sera animée par des conférences présentées par des cadres de la Cnas qui aborderont, précise Djamel Hamassi, chargé de communication de cette institution, des sujets relatifs aux avantages de cette carte pour le bon déroulement du cursus universitaires des étudiants. Cette journée qui se tient demain, ajoute Djamel Hamassi, vise donc à se rapprocher davantage de cette catégorie sociale pour les inciter à retirer leurs cartes.

En fait, la Cnas qui fait un travail pédagogique depuis quelques années privilégie la sensibilisation. La catégorie des étudiants, généralement jeunes, ne met généralement pas dans ses soucis premiers la maladie. Pourtant, la carte Chifa est un droit car ils sont assurés et leurs cotisations sont versées régulièrement. Cette carte est en soi une protection car le cursus universitaire est long et personne ne sait ce qui peut survenir. Régulièrement, des journées portes ouvertes visant la sensibilisation sont organisées. Plusieurs catégories sociales ont déjà bénéficié de ces campagnes qui se tiennent avec l'apport considérable des cadres de la Cnas répartis à travers plusieurs agences. Plusieurs thèmes ont été au menu à l'instar de «la sécurité sur les lieux de travail» qui a été abordé l'an dernier «le port des équipements individuels de sécurité». Cette campagne visait la sensibilisation des travailleurs et ouvriers sur les risques et les accidents de travail. Par ailleurs, à rappeler que la carte Chifa est victime d'utilisation abusive depuis sa mise en route. L'année dernière déjà, les responsables de cette institution sont montés au créneau afin d'alerter sur ce phénomène qui épuise les caisses de la sécurité sociale. Toujours privilégiant la sensibilisation, les cadres de la Cnas se sont déployés pour expliquer la stricte utilisation personnelle de celle-ci et de ne jamais la laisser à la porté d'autrui. Un carte Chifa est en effet utilisée par des pharmaciens pour plusieurs malades alors que des médecins font des ordonnances pour leurs patients au nom d'autres personnes possédant cette carte. L'on se souvient que le Snapo est monté au créneau pour défendre ses affiliés, mais la réalité du terrain prouve amplement ces faits.