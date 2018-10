DJEZZY ET ALGÉRIE POSTE SIGNENT UN ACCORD Modes de paiement numérisés

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'opérateur de téléphonie mobile Djezzy s'associe avec Algérie poste dans le domaine de la digitalisation des prestations de services offertes aux citoyens.

Les deux entreprises ont lancé hier à Alger différents services financiers et numériques. Il s'agit entre autres d'un contrat de web marchand lequel est destiné au payement des factures à partir de chez-soi. Aussi, le service de rechargement de crédit électronique Flexy pourra se faire dorénavant, par le biais des différents canaux d'Algérie poste. A cet effet, une cérémonie de signature d'un partenariat venant concrétiser cette collaboration a eu lieu à l'hôtel El Aurassi.

Ainsi, les abonnés de Djezzy pourront désormais bénéficier des services de leur opérateur au niveau de n'importe quel bureau de poste des quatre coins du pays. Ces derniers pourront également profiter des services du paiement en ligne en usant de la carte monétique sécurisée Edahabia via le site. Cela concerne aussi bien le payement de la recharge que le payement des factures. Celles-ci peuvent également être réglées à partir de chez-soi

Pour Mathieu Galvani, directeur général de Djezzy, «ce partenariat digital est considéré comme étant un grand pas en matière de révolution numérique». Il estime ainsi qu'avec le début du e-paiement, une nouvelle étape a été franchie dans le domaine. Et d'ajouter que «ce partenariat reflète l'engagement de Djezzy à innover pour mieux servir ses clients à travers des services et des prestations dont l'objectif est de faciliter la vie des algériens et de les initier dans le monde digital».

Abdelkarim Dahmani, DG d'Algérie poste a lui, mis l'accent sur l'engagement de son entreprise pour «la modernisation et la numérisation des modes de paiement à même de rendre le quotidien des citoyens moins pénible».

Vicenso Nesci, le président exécutif a par ailleurs affiché sa satisfaction quant à l'accomplissement de cette collaboration qui contribuera sans doute à bâtir un renouveau économique pour l'Algérie, ajoutant que le lancement du payement électronique permettra «la mise en place d'un écosystème numérique».