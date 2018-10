AÉROPORT D'ALGER 48 000 euros et 26 000 dollars saisis

Les services de la Police aux frontières (PAF) de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger ont mis en échec une tentative de transfert illicite de 48 350 euros et de 26 600 dollars américains, qui étaient en possession d'un ressortissant étranger en partance pour Doha (Qatar), a indiqué hier, un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn).

Cette opération est intervenue suite à l'arrestation, au hall de l'aéroport, d'un ressortissant étranger qui s'apprêtait à quitter le pays en direction de Doha et qui avait en sa possession une somme en devises non déclarée, dissimulée dans sa valise, a précisé la même source.

La somme en devise a été saisie et le mis en cause a été déféré devant le procureur de la République compétent pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.