TIC DANS L'ÉDUCATION ET LA FORMATION L'Algérie et le Canada lancent le pont de la coopération

Par Abdelkrim AMARNI -

L'Algérie s'invite à une conférence au Canada, à Montréal plus précisément, à l'occasion d'une conférence portant sur le thème très actuel de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation. Lecodev (Leaders et experts pour la coopération et le développement), prévoit cette conférence-débat aux HEC Montréal le 27 octobre prochain. L'évènement est organisé dans le cadre de la coopération, de la promotion et du partage des connaissances entre le Canada et l'Algérie. La conférence-débat traitera de l'importance des technologies de l'information dans le déploiement de solutions digitales viables appliquées à l'éducation et à la formation professionnelle. L'on relève en effet qu'en dépit des efforts des pouvoirs publics pour assurer une meilleure éducation aux enfants, persiste un manque de ressources, lequel conjugué au nombre d'élèves assez élevé dans les classes, ne permet pas à l'équipe pédagogique d'allouer le temps d'apprentissage nécessaire à chaque élève. Ceci peut constituer un facteur significatif contribuant au retard dans l'apprentissage des apprenants et au décrochage scolaire. Des experts canadiens aborderont différents thèmes liés à l'éducation en ligne.

La production de supports pédagogiques pour le soutien, l'accompagnement et le suivi de l'apprentissage dans le milieu scolaire seront également mis en valeur par les intervenants.

Cet évènement sera une occasion pour engager les associations et leaders des Communautés ainsi que les responsables de l'éducation pour trouver des solutions innovantes et relever les défis auxquels doit faire face l'éducation que ce soit en Algérie ou au Canada.