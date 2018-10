BOUIRA Le journaliste écrivain Soheir El Khaldi honoré

La célébration de la Journée nationale de la presse tend à devenir une tribune à des discours quelquefois creux et où les journalistes et correspondants de la presse sont relégués au second rang. Hier, le wali de Bouira a convié l'ensemble de la corporation, mais très vite des intrus sont venus en force se mettre au-devant de la scène. Les festivités prévues au niveau du siège de la radio ont été dédiées à des personnes qui n'ont rien à voir avec la presse. La présence de personnalités peut être interprétée comme une manière d'honorer les hommes et femmes qui exercent un métier pénible. Un peu plus tard au niveau de la résidence Enassim, un déjeuner était offert aux représentants des différents médias. Là aussi, certains ont saisi l'opportunité pour disserter sur l'importance du temps, le lecteur des lettres hommages aux journalistes. Malgré ces couacs, la fête a connu un moment fort quand le premier responsable de la wilaya a honoré l'écrivain - poète et journaliste Soheir El Khaldi, un Algérien né en Palestine et qui cumule des années dans le journalisme avec des passages à El Moudjahid, des titres émiratis, saoudiens et bien d'autres publications. Le concerné et malgré son état de santé critique a tenu à prendre la parole et, dans des bribes de mots, a rendu hommage aux responsables qui lui sont venus en aide dans des moments difficiles. La cérémonie a été aussi marquée par l'absence d'un grand nombre de journalistes de la radio auxquels aurait été interdit l'accès par leur direction. Pour rappel, l'année dernière à la même date et au même lieu une journaliste de cette radio avait éclaté en larmes quand elle a pris la parole et ouvertement accusé sa direction de pression et de menaces.