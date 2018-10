BÉJAÏA Une célébration a minima

Par Arezki SLIMANI -

Un geste de reconnaissance a été attribué à titre posthume au défunt Zoubir Lahdiri, un ex-journaliste ayant marqué la radio Soummam.

La célébration de la Journée nationale de la presse, décrétée par le président de la République le 22 Novembre de chaque année en hommage aux journalistes, s'est singularisée cette année à Béjaïa par l'organisation visiblement improvisée et unilatéralement par les services de la wilaya de Béjaïa. L'absence des journalistes et des correspondants de la région ainsi que celle des militants syndicalistes et politiques ainsi que l'état lamentable dans lequel a été découverte la placette Saïd Mekbel, dite place de la Liberté, suffisent à eux seuls pour témoigner d'une préparation, qui n'a pas bénéficié de l'intérêt habituel.

On s'est contenté de festivités folkloriques en présence des autorités civiles et militaires et très peu de journalistes et de militants. Lancée dans la matinée par le dépôt de gerbes de fleurs au niveau de la stèle de Saïd Mekbel, place de la Liberté, par le secrétaire général de la wilaya, la célébration s'est poursuivie au niveau du siège de la radio Soummam par une exposition relatant le rôle de la presse, du journaliste et globalement de l'information pendant la révolution algérienne 1954- 1962.

Une projection d'un film documentaire à la bibliothèque principale de la wilaya a été consacrée à la même thématique, à savoir la place de la presse écrite et des médias en général dans le soutien l'accompagnement de la guerre de libération algérienne. Une projection agrémentée par une conférence portant histoire des médias en Algérie. Les membres de la corporation présents ont étés ensuites conviés à un déjeuner offert par le wali en leur honneur. Comme chaque année, la célébration de cette Journée nationale de la presse a été une opportunité pour honorer des journalistes vivants ou disparus. Un geste de reconnaissance a été attribué à titre posthume au défunt Zoubir Lahdiri, un ex-journaliste ayant marqué la radio Soummam. Le journaliste de la chaîne, aujourd'hui en retraite, Mokhtar Benabbas, qui est également originaire de Béjaïa a été récompensé pour son parcours.