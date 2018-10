La liberté d'expression a un coût

Par Saïd BOUCETTA -

La liberté de la presse est le fait de l'Etat. Cela peut paraître contradictoire, mais il est entendu, dans toutes les démocraties de la planète, que sans un soutien direct ou indirect des pouvoirs publics, les médias ne sauraient survivre. A plus forte raison dans un pays comme l'Algérie où l'expérience de la presse pluraliste est encore loin de figurer parmi les plus abouties. Il est clair, en effet, qu'après moins d'une trentaine d'années d'existence, les journaux privés qui bénéficient, dans leur quasi-totalité, d'un soutien indirect de l'Etat, n'auraient jamais atteint l'audience qu'ils ont, ni la relative stabilité économique dont ils jouissent, si à leur parution, il n'avait pas existé une politique volontariste des pouvoirs publics.

Depuis le premier tour de la rotative pour l'impression du numéro zéro du premier titre indépendant, jusqu'à nos jours, les journaux du pays, quelles que soient leurs obédiences politiques, bénéficient d'une manière ou d'une autre d'une manne publique qui se décline sous diverses formes. Les premiers quotidiens de la scène médiatique nationale ont reçu des aides substantielles qui leur ont permis de fonctionner normalement. Si aujourd'hui, les responsables de certains de ces titres crient à l'asphyxie de la liberté de la presse, ils savent pertinemment qu'ils doivent leur prospérité actuelle à cette politique volontariste qui continue à s'exprimer avec force à travers la gestion par l'Anep de la publicité publique, ainsi que la subvention du papier.

On peut toujours critiquer certaines lignes éditoriales ou tout simplement des pratiques mercantiles de quelques patrons de presse, il reste néanmoins que la diversité éditoriale est une réalité en Algérie. En raison de l'étendue de l'espace d'expression favorisée par les aides de l'Etat, il n'existe aucune tendance politique qui n'ait pu avoir l'opportunité de s'exprimer. Le pari de l'expression libre est gagné, quoi qu'en disent les détracteurs des choix de l'Algérie en la matière. Le rôle de l'Etat qui consiste à garantir la pluralité de l'expression est une réalité de tous les jours. Le reste relève de la gestion au quotidien, même si quelques détails passent pour être importants, cela ne remet pas en cause la stratégie en matière de soutien à la presse. S'il faut une seule preuve attestant du bien-fondé de la démarche des pouvoirs publics, ce serait le constat d'un paysage médiatique riche de plus de 130 publications, qui doivent leur existence à la politique volontariste de l'Etat.

En maintenant ce modèle de subvention de la presse contre vents et marées, les autorités centrales entendent donner tout son sens à la démocratie. En effet, en sus de la dépénalisation du délit de presse, il y a dans la stratégie algérienne une volonté de garantir l'expression libre à tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. Cela étant dit, l'Algérie n'a pas «inventé l'eau tiède», dans ce domaine. Les plus grands pays démocratiques à l'image des Etats-Unis et de la France, ont développé leurs propres modèles de soutien à la presse.