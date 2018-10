EHU D'ORAN La respiration en débat chez les professionnels

Par Wahib AïT OUAKLI -

«Les maladies respiratoires sont des pathologies qui posent un problème de santé publique», dira le professeur Salah Lellou.

«Trois thèmes principaux sont retenus pour le congrès d'Oran», a affirmé le chef de service pneumologie de l'EHU d'Oran, le professeur Salah Lellou. Il s'agit, a-t-il ajouté, de «l'asthme et l'allergie, la bronchopneumopathie chronique obstructive, Bpco, et les pathologies respiratoires professionnelles. La rencontre n'est pas ordinaire. Elle aborde, aussi bien en plénière que dans ses ateliers, toutes les maladies respiratoires, mais surtout la prise en charge et les avancées dans leur traitement. La rencontre annuelle est, chez les spécialistes, un carrefour incontournable.

De plus en plus, elle attire les spécialistes pour s'inculquer et inculquer, dans le cadre des échanges des expériences, les nouvelles pratiques et les nouveaux procédés dans les traitements des maladies respiratoires lambda. «Ce sont des pathologies qui posent un problème de santé publique», dira le professeur Salah Lellou ajoutant que «nous nous devons de bien les étudier et les cerner afin de trouver les solutions et traitements adéquats.» Le congrès d'Oran, devant se tenir les 7 et 8 novembre prochain, prévoit la participation de plus de 300 professionnels et spécialistes venant d'Algérie, de Tunisie et de France, notamment la participation active de l'association franco-algérienne des pneumologues, représentée par la professeure Lamia Chargui en qualité d'invité d'honneur. Ils examineront la situation des

maladies respiratoires en Algérie, mais aussi dans le monde, ainsi que les progrès enregistrés dans la prise en charge des différentes pathologies liées à la pneumologie, notamment dans le cadre des diagnostics et traitements. Cette manifestation scientifique constitue pour les jeunes médecins et les résidents à la fois un forum d'échanges avec les spécialistes et un espace de formation continue. En plus des travaux prévus en plénière, la rencontre prévoit des ateliers portant sur trois sujets, à savoir les tests cutanés allergologiques, la réhabilitation pulmonaire et le scanner dans la Bpco. À Oran, les maladies respiratoires apprivoisent de près les habitants ne les lâchant pas. Environ 08% des habitants de la wilaya d'Oran souffrent de différents problèmes respiratoires aigus. Dans une étude qu'il a élaborée récemment, le professeur Salah Lellou a identifié la source du mal tout en résumant son émanation. Il a précisé que «les allergies provoquées par la pollution de l'air dans plusieurs régions de la wilaya d'Oran, ont causé l'asthme à plus de 8% des habitants, surtout aux alentours d'Arzew, Gdyel et le centre-ville d'Oran». «On constate un trafic routier plus fréquent», a-t-il expliqué.