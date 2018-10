DÉTOURNEMENT À LA DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE DE SKIKDA 500 milliards de centimes de préjudice

Par Wahida BAHRI -

Les scandales se poursuivent et se ressemblent à Skikda, où, les entreprises de l'Etat continuent de subir les affres des malversations.

En témoigne ce cas de figure, où, un troue financier vient d'être enregistré à la direction de l'hydraulique de la wilaya de Skikda. Le scandale a été mis à nu, nous dit-on, sur la base d'une plainte anonyme, parvenue aux services de sécurité de la wilaya de Skikda. Aussitôt informé, le procureur de la République près le tribunal de la même wilaya, instruit une information judiciaire. Selon les informations filtrées par notre source, au détail près, la dénonciation anonyme a fait état d'une série d'agissements malveillants, occasionnant un manque à gagner de plusieurs milliards de centimes.

Pris en charge par la brigade financière et économique, relevant du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Skikda, le scandale, selon la même source, va au-delà, d'un cas de mauvaise gestion. Les premiers éléments des investigations ont débouché sur un panel de dysfonctionnements dans la gestion de l'entité, nous confie-t-on. Selon notre source, il s'agit de dépassements dans la gestion de la direction des ressources hydriques, passation de marchés non conformes à la réglementation en vigueur, surfacturation, projets douteux, entre autres a rapporté la même source. Des griefs retenus, à l'actif du directeur de wilaya, indexé pour mauvaise gestion de cette institution de l'Etat.

Par préméditation ou par incompétence, cette dilapidation de deniers publics, a occasionné, un manque à gagner de plus de 500 milliards de centimes. Selon les précisions apportées par nos sources, il est retenu dans ce dossier scandaleux, outre, l'implication présumée du directeur, d'autres fonctionnaires de la même entreprise. Ces derniers qui, au moment de la mise sous presse, font toujours l'objet d'auditions et d'instructions, par les services en charge du dossier.

Par ailleurs, plusieurs dossiers de projets lancés par la direction de l'hydraulique, ont été passés au crible, par les enquêteurs pour relever les anomalies et les actes malveillants, ont fait savoir nos sources.

Pour l' heure, ce scandale qui fait, depuis quelques jours, l'actualité à la wilaya de Skikda, n'a pas encore livré tous ses secrets. Les jours à venir détermineront les dessous d'un autre scandale, qui vient défier, une fois de plus la chronique, dans la wilaya de Skikda, après celui de Somik. Cette filiale de Sonatrach secouée, il y a quelques mois par un foudroyant scandale de malversations en série.