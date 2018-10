TOUT EN RAPPELANT TOUTES SES RÉALISATIONS Bedoui: "Bouteflika sort toujours vainqueur!"

Par Walid AÏT SAÏD -

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a rappelé que l'Algérie avait fait face, ces dernières années, à beaucoup de catastrophes, qui aient été provoquées par la nature ou par l'homme. «Grâce au président Bouteflika on a toujours su faire face à ces catastrophes», a-t-il souligné, en assurant que la plus grande d'entre elles était la décennie noire. «Mais la sagesse et la vision de Bouteflika ont fait qu'il mette en place la Réconciliation nationale, afin de permettre à l'Algérie de sortir encore vainqueur face à ces catastrophes.

Elle en est même sortie plus forte», a-t-il insisté. Le ministre des Ressources en eau a, lui aussi tenu à rendre hommage au chef de l'Etat et ses réalisations, notamment dans le secteur hydrique. Il rappelle dans ce sens que «c'était l'un des seuls chefs d'Etat au monde à avoir donné de l'importance à l'épuration des eaux, ce qui permettra à l'Algérie d'avoir d'ici 2020 plus de 60% de ses eaux usées épurées», a-t-il conclu en demandant une «standing-ovation» au président de la République.