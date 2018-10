LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA AUX JOURNALISTES "Les vigiles de la République, c'est vous!"

Par Hasna YACOUB -

La presse doit constituer un des piliers de l'Etat

Le président attend des hommes et femmes des médias de contribuer à la protection de l'Algérie contre les fléaux tout en les assurant de «la protection de l'Etat et de la Loi».

«Si la liberté d'expression nous est enlevée, alors, muets et silencieux, nous pourrons être conduits à l'abattoir comme des brebis.» Cette phrase que George Washington a prononcée un jour du XVIIIe siècle, est valable pour tous les temps. Comment peut-on vivre dans une démocratie où l'exercice du pouvoir procède de la volonté du citoyen, si ce dernier n'est pas libre d'exprimer sa pensée? Et comment peut-il formuler sa volonté, sous quelque forme que ce soit, s'il n'est pas informé? La réponse à ces questions met en évidence le lien indissociable entre démocratie et liberté d'informer. Ainsi donc, dans toute démocratie, la liberté de la presse doit constituer un des piliers de l'Etat. Elle doit être préservée, mais aussi soutenue, afin que le journaliste puisse accomplir dans les meilleures conditions sa noble mission. L'Algérie, a consacré une Journée nationale pour la célébration de la presse et par la voix de son président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a exprimé son souhait de voir les hommes et les femmes des médias se dresser en un rempart pour protéger le pays contre tous les fléaux. C'est dans un message adressé à la famille des médias, dimanche soir, à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, que le chef de l'Etat a lancé son appel à la corporation - qui a déjà contribué à la lutte de Libération nationale et a donné un lourd tribut de martyrs face au terrorisme abject- pour participer aujourd'hui à la lutte contre des «fléaux désolants (qui) persistent en termes de bureaucratie, de favoritisme et de corruption». Il est donc du devoir du journaliste de relever les insuffisances que connaît le pays dans plusieurs domaines, de même qu'il est de son devoir de dénoncer les dangers qui le guettent à plusieurs niveaux. D'ailleurs, le président Bouteflika dit clairement que souligner les insuffisances existant ou les dérives enregistrées ici et là «est une contribution précieuse de nos médias au redressement de la situation et au renforcement de l'Etat de droit». Et d'ajouter «partant, je vous exhorte, vous journalistes, à jouer votre rôle dans ce sens et de contribuer à l'orientation de la société vers le droit chemin», mais non sans leur assurer de «la protection de l'Etat et de la Loi». Cette protection que le président vient d'accorder à la corporation prouve, s'il y a lieu, de la volonté de l'Etat non seulement de consacrer la liberté de la presse, mais aussi de lui offrir les outils nécessaires à l'accomplissement de son métier. Outre faire état des insuffisances et des dérives constatées dans différents domaines, il est attendu de la presse d'avoir un rôle didactique imprégné de nationalisme, notamment en ce qui concerne les défis majeurs dans le domaine économique et les risques externes pour lesquels la société toute entière est appelée à davantage d'efforts et de vigilance. «Les Femmes et Hommes de la presse nationale ont, face à ces défis, un rôle prépondérant à jouer au service de la patrie, un rôle que vous assumez, à la différence de vos obédiences et tendances politiques», a souligné encore le président pour rappeler encore une fois que l'intérêt de l'Algérie est au-dessus des intérêts des personnes. Il a aussi rappelé l'importance de créer «un front populaire, pétri du sens du patriotisme et du souci de la préservation de l'Algérie contre tout dérapage ou atteinte quelle qu'en soit l'origine». Le président de l'Etat, qui vient par cette missive renforcer «le pouvoir» de la plume du journaliste, a tenu cependant à souligner que l'Algérie est certes pour la liberté d'expression, mais dans le respect de l'Autre. Pour Bouteflika, le journalisme est placé en Algérie «sous le couvert de la loi», mais cette loi «protège toutes les libertés et impose le respect de tous les devoirs». Autrement dit, la liberté de la presse est le droit de faire tout ce que les lois permettent. C'est là la mission «tellement honorable», comme l'a qualifiée Abdelaziz Bouteflika, attendue du journaliste algérien. Allons-nous honorer cet appel? Le président, lui, en est convaincu et se dit «confiant» quant à notre réponse «à cet appel au service de la patrie».