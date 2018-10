NOURIA BENGHEBRIT L'A ANNONCÉ HIER Nouvelle mesure pour le bac 2020

Par Massiva ZEHRAOUI -

La session du bac 2019 ne connaîtra en revanche aucune modification.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a annoncé hier, que des changements allaient être apportés dès 2020 à l'examen du baccalauréat. Donnant une petite idée sur la question, elle a souligné, en marge de sa visite à la wilaya d'El Oued, que ses services prévoient l'introduction du contrôle continu pour les élèves en 2ème année secondaire, pour que la note soit par la suite, additionnée aux résultats du bac. D'après la première responsable du secteur, cette mesure contribuera grandement à soutenir les élèves. Nouria Benghebrit a précisé, en revanche, que pour la prochaine session du bac, «aucune modification n'est à l'ordre du jour», notamment en ce qui concerne la «constriction» des sujets d'examens. Par ailleurs, elle a tenu à rappeler dans ses déclarations que seuls les supports numériques créés par son département, sont aptes à transmettre les vrais renseignements, (site officiel du ministère de l'Education nationale et page facebook officielle). Nouria Benghebrit appelle de ce fait, à ne tenir compte d'aucune information diffusée par d'autres sources que celles citées. Rappelons que les inscriptions pour le baccalauréat 2019 ont débuté le 15 du mois en cours. Les candidats ont donc jusqu'au 15 novembre prochain, dernier délai, pour déposer leurs dossiers et s'inscrire sur la plate-forme dédiée à cet effet. L'Office national des examens et concours (Onec) a récemment rappelé que la confirmation des inscriptions se fera à partir du 15 janvier et prendra fin le 15 février prochain. S'agissant du projet de la réforme du baccalauréat, l'on comprendra que la réduction du nombre des jours de la durée des examens ne sera pas pour tout de suite. Cela dit, la mesure relative à l'introduction du contrôle continu dans la note finale du bac amorce en quelque sorte une série de dispositions, lesquelles se mettent en place progressivement. Des sources ministérielles avaient annoncé que la réduction de la durée de cet examen pourrait éventuellement se réaliser en 2021.