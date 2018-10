LA PLÉNIÈRE DE VOTE DU NOUVEAU PRÉSIDENT SERA TENUE DEMAIN L'épisode Bouhadja bouclé

Le désormais ex-président de l'APN

Il reste une dernière formalité avant de tourner la page du conflit politique qui a sérieusement bloqué l'institution parlementaire pendant trois semaines entières.

Le dernier épisode du feuilleton Bouhadja se jouera demain à l'hémicycle. Une semaine après la déclaration de la vacance du poste de président de l'Assemblée, une session plénière sera tenue demain matin pour apporter la dernière pièce du puzzle.

La plénière sera consacrée au vote de la décision de la commission juridique confirmant le cas de vacance et l'élection du nouveau remplaçant du désormais ex-président de l'APN, Saïd Bouhadja. C'est ce qui ressort de la réunion tenue hier, par le bureau de l'APN, sous la présidence de Hadj El Ayeb, député du FLN. Le report n'aura pas lieu finalement.

La réunion tenue dimanche dernier par le même bureau, lequel a décidé de lever le gel sur les activités des commissions, sans pour autant trancher la date de la plénière, a laissé place à moult interprétations allant jusqu'à faire croire un renversement de situation au profit de Bouhadja, mais en vain. Le bureau de l'APN n'a pas tardé à apporter la réponse en convoquant une session pour demain. «Nous allons voter le rapport de la commission juridique sur la décision de la vacance du poste du président, ensuite nous allons suspendre cette plénière le temps d'une heure, avant de reprendre et élire le nouveau président de l'APN», a affirmé un vice- président de l'APN. Une dernière formalité avant de tourner la page du conflit politique qui a sérieusement bloqué l'institution parlementaire, pendant trois semaines entières. L'opposition ne sera pas présente à cette plénière. N'étant pas impliquée dans ce bras de fer, l'opposition refuse d'assister à cette plénière pour le vote du nouveau président. Qui sera l'heureux propriétaire du 5ème étage? Le choix se précise davantage. Certes, plusieurs noms circulent dans les couloirs de l'APN, entre autres celui de l'ancien ministre des Finances, Mohamed Djellab, du chef du groupe parlementaire du FLN, Mouad Bouchareb ou de l'ex-ministre des Transports Boudjema Talai.

Or, il semble que l'ex-grand argentier du pays a plus de chance pour hériter du poste de Bouhadja. «La question du président de l'Assemblée est du ressort du président de la République», a tenu à préciser un député du FLN qui explique que la majorité parlementaire va se soumettre à cette décision. Ainsi, le bras de fer qui a occupé le devant de la scène politique et médiatique ne sera qu'un mauvais souvenir dans l'histoire de la chambre basse du Parlement. Un incident qui a chamboulé toute la donne politique en provoquant une polémique sans précédent sur les éventuels scénarios montés de tous bords par les stratèges de la politique. Les thèses de la dissolution de l'Assemblée nationale et du report de la présidentielle de 2019 se sont vite évaporées. La démonstration de force menée par la majorité parlementaire contre Bouhadja a précipité le déroulement des événements. En une semaine tout a été réglé et l'affaire est considérée, désormais, comme un dossier classé. Après ce feuilleton, les députés vont retrousser les manches pour rattraper le temps perdu. D'ailleurs, le bureau de l'APN n'a pas attendu l'élection du nouveau président pour entamer ses travaux. Ce dernier a transmis dimanche dernier le projet de loi de finances 2019 à la commission des finances et du budget en vue de commencer ses travaux. Celle-ci va se réunir aujourd'hui pour tracer l'agenda des audiences. Son président, Toufik Torche rassure que les délais sont suffisants pour examiner soigneusement le projet de loi de finances 2019. «Nous allons prendre le temps nécessaire pour étudier le projet de loi et faire appel à tous les secteurs concernés et les experts», a -t-il affirmé. Ce projet de loi était au centre de la réunion tenue hier, au Palais du gouvernement entre les quatre chefs des partis politiques, FLN, RND, MPA et TAJ.