SÉMINAIRE NATIONAL SUR LES NOUVELLES APPROCHES EN MATIÈRE DE DROGUES Réflexion pour la prévention

Par Ilhem TERKI -

La consommation de la drogue en Algérie est de plus en plus en aggravation

«Le rajeunissement du premier contact avec la drogue, l'explosion de l'usage des psychotropes, d'autant plus que les prescriptions sont devenues anarchiques, est un vrai problème...»

Les chiffres sont glaçants. Le constat est sans appel. La consommation de la drogue chez les adolescents est devenue une menace majeure pour la santé publique. Le cannabis, les psychotropes et d'autre stupéfiants font des ravages. Les dangers de la drogue sont sans précédents! Nos enfants sont exposés à un véritable danger. La consommation de la drogue en Algérie est de plus en plus en aggravation. Face à ce désastre, les services spécialisés dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie se trouvent impuissants. Hier, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en coopération avec le réseau MedNET du groupe Pompidou relevant du Conseil de l'Europe a organisé un Séminaire national sur les nouvelles approches en matière de prévention des addictions, à Alger. Les représentants de différents secteurs concernés par la lutte contre la drogue, ont mis l'accent sur l'importance de la prévention et la sensibilisation. Par ailleurs, afin de développer des repères de qualité en prévention des drogues et d'améliorer la pratique de prévention pertinente utile et faisable, le séminaire s'est penché sur les «standards de qualité européens en prévention des drogues». Dans ce même sens, on note que leur utilisation, est basée sur les bonnes pratiques des principes de prévention reconnus «le développement des compétences, l'interactivité avec le public de population générale, ou d'un groupe ciblé, et l'élaboration d'un programme et de son évaluation». Cette rencontre a permis l'échange de réflexions et l'aboutissement d'une plate-forme qui propose des éléments concrets en matière de prévention. Le professeur, Amine Benyamina, psychiatre au département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif à Paris, a souligné que, l'Algérie n'est pas indemne de ce phénomène mondial. «Le rajeunissement du premier contact avec la drogue, l'explosion de l'usage des psychotropes, d'autant plus que les prescriptions sont devenues anarchiques, est un vrai problème», a regretté le professeur, en précisant, qu'actuellement, les opiacés(substance dérivée de l'opium), font beaucoup de dégâts irréparables.. «Je n'ai pas de statistiques concernant les overdoses en Algérie, mais je ne serai pas étonné de l'importance des victimes, notamment les opiacées..», a souligné encore une fois le spécialiste, en invitant les autorités à se préparer à avoir une politique de limitation, politique d'encadrement des prescription.

Pour M. Benyamina, la consommation est due à l'accès et au développement industriel du trafic. «Le nouveau phénomène est la diffusion par Internet, la disponibilité et la facilité d'obtenir cette drogue. Nous avons, aujourd'hui, la possibilité d'être livré chez soi», fait savoir l'interlocuteur. Pour la lutte, il a estimé qu'il est important de lutter par la formation, l'information, par une adaptation de la législation au phénomène mondial, la réduction des risques, à montrer des résultats probants dans le monde, qui n'est pas opposé a la répression, il faut une répression organisée et ciblée. «La prise en charge répond a une nécessité absolue, une compétence bio-psychosociale», conclut ses propos, ajoutant que l'Algérie à les moyens de la lutte.

Dans ce même sillage, on note que, des représentants de différents secteurs concernés par la prévention, à savoir les ministères de l'éducation nationale, de la santé et la réforme hospitalière, partenaires incontournables dans la mise en oeuvre de la politique nationale de prévention contre les conduites addictives, des représentants de services de lutte, la Gendarmerie nationale et la direction générale de la Sûreté nationale, des membres du comité d'évaluation et de suivi auprès de l'office, de la société civile avec des représentants de 21 associations ont participé à ce séminaire.