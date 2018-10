OUYAHIA A RENCONTRÉ LES CHEFS DES PARTIS DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE La loi de finances 2019 au menu

Par Mohamed BOUFATAH -

Cette initiative est répétée d'une manière périodique à chaque fois que la situation l'exige.

La réunion des chefs des partis de la coalition présidentielle, s'est tenue hier, au Palais du gouvernement autour du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, le président de Tajamoua Amel El Djazair (TAJ), Amar Ghoul, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Bouyounès, ainsi que les représentants du Rassemblement national démocratique (RND) et des Indépendants, ont assisté à cette rencontre. Officiellement, la discussion du projet de loi de finances 2019 est le principal point inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre qui se poursuivait au moment où nous mettions sous presse. Cette réunion qui regroupe les responsables des partis de la majorité présidentielle se tient en prévision de la présentation du projet de loi de finances 2019 devant les deux chambres du Parlement dans les tout prochains jours, après la levée du gel, ce samedi, par le bureau de l'Assemblée sur les activités des structures de l' APN. Toutefois, pour certains observateurs, cette rencontre ne peut pas ne pas aborder l'actualité sur la scène politique, liée notamment à la crise qui secoue l'APN depuis plus de trois semaines. En fait, parallèlement à cette réunion, le bureau de l' APN a fixé la date de la tenue de la plénière pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée pour mercredi prochain. Cette troisième rencontre entre le gouvernement et la majorité présidentielle pour l'examen du projet de loi de finances 2019, est renouvelée périodiquement.

La première rencontre de concertation et de coordination entre les chefs de quatre partis s'est tenue en septembre 2017, juste avant la soumission du plan d'action du gouvernement au débat, à l'Assemblée populaire nationale. Cette initiative est répétée d'une manière périodique à chaque fois que la situation l'exige. La rencontre des leaders de quatre partis de la majorité présidentielle s'est déroulée en présence des présidents de leurs groupes parlementaires. Ces derniers recevront certainement des orientations du gouvernement, mais surtout le vote positif des députés de ses partis, lors de l'adoption de ce texte de loi. Ahmed Ouyahia a souvent considéré ce genre de rencontre comme une initiative louable, fructueuse et complémentaire. Il faut dire que cette rencontre se tient à moins de six mois du rendez-vous présidentiel. Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, tout comme Djamel Ould Abbès ont écarté récemment tout report de l'élection présidentielle et exclu tous les scénarios relatifs à une éventuelle dissolution de l'APN. Le patron du RND avait affirmé que la Présidence ne s'immisce pas dans ce qui se passe au sein de l'hémicycle et ne dissoudra pas cette institution législative, comme le prédisaient certains. Même pour les responsables du FLN, la réactivation de la coalition présidentielle n'est pas à l'ordre du jour, il est à rappeler que Ahmed Ouyahia a déjà lancé en 2015 un appel aux formations avec lesquelles le RND partage des choix politiques majeurs, à constituer un pôle destiné à conforter collectivement le soutien au président de la République et à renforcer la voix de la majorité.