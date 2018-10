ORAN 20 quintaux de cuivre saisis

Par Wahib AïT OUAKLI -

Cette opération a été déclenchée suite à un renseignement minutieusement exploité par les gendarmes

De par ce phénomène, un sévère coup est asséné aux deux grandes entreprises algériennes, la Sonelgaz et Algérie télécom.

Dans une opération qu'ils ont menée récemment, les éléments de la Gendarmerie nationale ont mis la main sur deux voleurs de 20 quintaux de câbles de cuivre dans les communes de Misserghine et Boutlélis, deux localités situées à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran en allant vers Aïn Témouchent et Tlemcen. Après plusieurs rounds d'audition, les enquêteurs ont conclu que le larcin a été commis dans le transformateur de la haute tension liant les deux localités, Misserghine et Boutlélis. Cette opération a été déclenchée suite à un renseignement minutieusement exploité par les gendarmes de la brigade de Misserghine. Elle s'est soldée par l'arrestation de deux individus âgés de 19 et 45 ans transportant à bord d'un camion et un tracteur deux tonnes de cuivre destinées à la contrebande. Et ce n'est pas tout.

Les enquêteurs ont relevé la volonté des deux mis en cause quant à nuire, en découvrant que le numéro de châssis du camion a été effacé. Ainsi, un sévère coup est porté aux équipements et à l'activité de deux grandes entreprises algériennes, la Sonelgaz et Algérie télécom, enregistrant des pertes sèches. Depuis les vols de câbles jusqu'au transport aux frontières algéro-marocaines, ce sont plusieurs filières du cuivre qui ont été démantelées par les éléments de la Gendarmerie nationale des wilayas de l'Ouest.

Outre le trafic de drogue, le vol des câbles électriques est devenu, ces dernières années, une spécialité. Des équipes, informées à temps sur les nouvelles installations mises en place, sont outillés de toute la logistique de l'extraction et du transport des câbles de cuivre qu'elles découpent pour les acheminer vers le berceau de toutes les turpitudes, le pays voisin de l'Ouest.

À Tlemcen tout comme dans les localités situées dans la bande frontalière de l'Ouest, les éléments de la Gendarmerie nationale sont sur le qui-vivre permanent. En plus des pertes causées aux deux entreprises nationales, les incidents sont innombrables à commencer par les perturbations sur leurs réseaux en raison de ces larcins commis fréquemment.

Les démantèlements opérés par la gendarmerie mettent en évidence une chose: les gains rapportés par ce métal rouge sont souvent très importants, d'où l'alerte maximale et la mobilisation des hommes en tenue verte dans les localités frontalières.

D'autant plus que le cuivre est très utilisé dans les domaines de l'électricité et de l'électronique et dans la fabrication de nombreux alliages, c'est pourquoi les contrebandiers se focalisent sur ce métal précieux très recherché et très onéreux. Ainsi, les vols les plus importants opérés par les malfrats se font au préjudice de la Sonelgaz et Algérie télécom.