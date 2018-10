LE PLAN ANTI-CATASTROPHES NATURELLES DOIT ÊTRE PRÊT AVANT 6 MOIS Comment éviter le pire...

Le chef de l'état a instruit son ministre de mettre en place un nouveau plan qui doit «s'adapter à ces changements climatiques»

Après avoir constaté les dysfonctionnements dans les différents plans de prévention, le président de la République a décidé d'en faire de nouveaux, adaptés à leur temps...

Dès le début des premières pluies, le pays s'est retrouvé sous les...eaux! Une véritable catastrophe a été évitée de justesse. Les différents départements ministériels se sont rejeté la responsabilité. L'exemple le plus frappant est la «chamaillerie» entre le ministre de l'Intérieur et les services météorologiques qu'il a accusés de ne pas avoir fait leur boulot. Le Président Abdelaziz Bouteflika qui a assisté à ce triste spectacle a sonné la fin de la récréation! Après avoir constaté les dysfonctionnements dans les différents plans de prévention, qui ont fait leur temps, il a décidé de réunir tous les acteurs concernés par cette problématique en organisant une conférence nationale sur la gestion des risques des catastrophes. Plus de 500 personnes, entre représentants de différents secteurs et experts, ont pris part à cet événement de deux jours organisé depuis hier, au Centre international des conférences (Abdellatif Rahal d'Alger). Le mot d'ordre de cette rencontre est la mise en place d'un nouveau plan de prévention contre les catastrophes naturelles, qui doit courir jusqu'à l'horizon 2030, pour plus de résilience. «Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, nous donne un délai de 6 mois pour mettre en place ce Plan national», a fait savoir le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, lors de son allocution d'ouverture. «Ce Plan national devra être accompagné par des plan locaux adaptés aux spécificités de chaque région du pays», a ajouté le ministre, en soutenant qu'il était temps de revoir la stratégie nationale de prévention et gestion des catastrophes naturelles, afin de l'adapter à la réalité actuelle. Bedoui rappelle que le dernier épisode pluvieux a montré les limites des plans actuels. «Il nous a également montré la nouvelle réalité climatique à laquelle on devrait faire face durant les prochaines années», a rétorqué le ministre de l'Intérieur.



Il soutient dans ce sens que le chef de l'Etat a instruit son département à mettre en place un nouveau plan qui doit «s'adapter à ces changements climatiques, les prévoir et surtout mieux les comprendre et ce, en utilisant des techniques scientifiques modernes», a-t-il insisté devant les participants à qui revient la tâche difficile de mettre en place la feuille de route de ce plan des plus vitaux. «Il est important que tous les secteurs travaillent ensemble main dans la main afin d'établir le meilleur plan possible et le plus adapté à notre réalité, car il y va de la vie des Algériens», a-t-il insisté, avant de laisser la parole à celui à qui il avait renvoyé la «patate chaude» des dernières inondations, à savoir le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène.

Ce dernier, dont les services de la météo dépendent, a tenu à débuter son «speech» par le fait que météo Algérie était très professionnelle, et disposait d'équipements des plus modernes.

«En 2017, on a mis en place un nouveau système de prévention météorologique, plus précis et plus précoce», a-t-il donné à titre d'exemple. Il profite de l'occasion pour annoncer la mise en place d'une cartographie nationale des régions à fort risque d'éboulement de terrain. «On a commencé par 17 wilayas le plus à risque avant de passer très prochainement aux autres», a fait savoir Zalène en demandant l'implication de tous, y compris les citoyens, pour la réussite de cette nouvelle stratégie.



20 inondations dans 13 wilayas!

En parlant de la responsabilité des citoyens, le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a dénoncé le manque de civisme de certains d'entre eux qui provoquent eux-mêmes le déchaînement de Dame nature.

«On voit malheureusement encore des personnes construire, sans autorisation, des habitations sur des zones à risques comme des lits d'oueds, des terres boueuses ou même des failles sismiques», a-t-il dénoncé en indiquant que ses services allaient passer à la tolérance zéro envers les contrevenants. Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a également pris la parole lors de cet événement. Mais il semblerait qu'il était venu beaucoup plus pour défendre son bilan que d'apporter sa pierre à l'édifice. Dans un long et ennuyeux discours, il a commencé à relater toutes les réalisations de son secteur, avant d'annoncer celles qui allaient bientôt arriver. Il a parlé, notamment, de la construction de cinq nouveaux barrages pour mieux contrôler le niveau des oueds ou encore de nouvelles digues pour empêcher de nouvelles inondations. Surtout que Necib rappelle que rien que ces derniers jours, il a été enregistré une vingtaine d'inondations dans 13 wilayas différentes. Les travaux de cette rencontre des plus enrichissantes se poursuivront aujourd'hui. Les participants devront élaborer le scénario du pire pour offrir le meilleur aux citoyens...