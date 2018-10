ALGER Un policier véreux derrière les barreaux

Les services de sécurité de l'aéroport Houari Boumediene viennent de mettre fin à un vaste trafic de cigarettes, en arrêtant un policier véreux, travaillant au sein même de la zone aéroportuaire. Ce dernier était, depuis quelque temps, dans le viseur de ses supérieurs et son comportement étrange, sur certains vols, avait été signalé. Ils remarquèrent ainsi, que lorsqu'il prenait son service, il éteignait systématiquement un des scanners pour éviter une fouille approfondie des bagages de ses complices qui faisaient passer des centaines de cartouches de cigarettes Marlboro, non déclarées, au nez et à la barbe des douaniers. Alertés, les douaniers ont réussi, lors d'une fouille approfondie, à saisir pas moins de 71 cartouches de cigarettes dans les bagages de deux complices du policier, un entrepreneur et un chômeur originaires de Bou Ismaïl. Les deux mis en cause, poursuivis pour contrebande de produits interdits, ont été présentés au tribunal de Dar El Beïda. Un troisième complice, activant en France, a été condamné par contumace à cinq ans de prison et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Quant au policier indélicat, il a écopé de 18 mois de prison dont six mois ferme