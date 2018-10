SÉTIF Une femme poignarde mortellement son père

A Djemila, dans la wilaya de Sétif, une femme de 50 ans a sauvagement poignardé un vieil homme, le laissant sans vie. La victime, âgée de 80 ans, n'était autre que le père de la mise en cause, rapportent des sources locales.

Selon les mêmes sources, les faits se sont produits vendredi le 19 octobre dans la wilaya de Sétif, la présumée coupable a mortellement poignardé son père dans la poitrine, après une violente dispute familiale qui a mené à cet acte de barbarie. Les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté la quinquagénaire et l'ont livrée aux services judiciaires de cette même wilaya. Cette dernière serait en détention provisoire, en attendant le rapport des enquêteurs avant le procès. Une enquête a par ailleurs été diligentée par les éléments de la Gendarmerie nationale, pour déterminer les causes réelles de ce drame qui ne sont pas encore connues avec certitude, a-t-on appris.