DES PRODUCTEURS ALGÉRIENS AU SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION DE PARIS Une présence "timide", mais de qualité

Par Abdelkrim AMARNI -

Quelque 30 entreprises algériennes participent à ce salon bisannuel.

Des produits agroalimentaires algériens sont exposés au Salon international de l'alimentation de Paris (Sial), le plus grand marché international pour les professionnels de la restauration et de l'agroalimentaire, en quête d'inspiration ou de débouchés à l'export.

Même si la présence algérienne à ce salon reste «timide», les produits exposés n'ont rien à envier aux autres, mondialement réputés, vu leur rapport qualité-prix. De la datte, «Deglet Ennour» par excellence, les pâtes alimentaires, le vin, le chocolat, l'huile d'olive et de table, l'olive de table et la conserverie, le label Algérie est en train de se frayer solidement un chemin à l'export, affirme le représentant de la Safex (Société algérienne des foires et exportations).

Plusieurs exposants ont soulevé des problèmes d'ordre organisationnel, liés notamment à la préparation de la délégation algérienne à ce genre de salons qui se tient une fois tous les deux ans.

Invitées en retard quant à leur participation, les entreprises algériennes ne figurent pas dans le guide du salon, une situation déplorée par les exposants présents qui souhaitent plus de visibilité pour les produits algériens.

Ils restent cependant «optimistes» d'autant plus que la plupart d'entre eux activent déjà sur le marché international. On citera les pâtes alimentaires de Amor Benamor et les pâtes «Extra» du groupe Benhamadi, ou encore les boissons «Ifri» et «N'gaous» qui ont déjà conquis le marché français à forte clientèle issue de la communauté algérienne.

Les représentants de la Société des grands crus de l'Ouest ont indiqué qu'ils ont déjà pénétré le circuit de la restauration pour les vins d'Algérie qui ne sont plus à présenter. Jadis, ne venaient-ils pas «soigner» le vin français en le coupant? 250 000 bouteilles ont été écoulées au niveau de la chaîne «Metro» et nos vins sont présents dans 350 restaurants à Paris. Les boissons «Ifri» connaissent, selon les responsables de l'entreprise, également un «gros succès» en France, notamment auprès de la communauté algérienne, grâce, ont-ils dit, aux efforts et au soutien de l'état algérien. L'entreprise, qui revient en France après deux ans d'absence, a consenti de «gros» investissements pour présenter des produits nouveaux et de qualité, a-t-on ajouté. Pour les pâtes alimentaires «Extra», «Zyna» et «Lella» des moulins Gerbior du groupe Hamadi, le chargé d'opération export, Laïd Mokrani, a indiqué à l'APS que leurs produits connaissent un succès aussi bien en Tunisie qu'en Libye, aux Emirats arabes unis et au Bahreïn. Il a expliqué que sa participation au Sial vise le marché français et pourquoi pas d'autres pays européens.