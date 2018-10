PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL Le quotidien Ennasr se distingue

Par Abdelkrim AMARNI -

Les journalistes primés viennent des trois secteurs de la presse: écrite, audiovisuelle et électronique.

Sur 286 dossiers recueillis, ce sont 12 lauréats qui ont été attributaires du prestigieux Prix du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du journaliste professionnel, distinction instaurée le 3 mai 2015 à l`occasion de la Journée internationale de la presse. Il a été institué par décret présidentiel le 21 du même mois, en guise de reconnaissance aux efforts soutenus et dévoués pour la consécration des principes de la liberté d'expression.

Cette quatrième édition a été placée sous le thème «Vivre ensemble en paix». Il a pour objet la stimulation et la promotion de la production journalistique, de récompenser les meilleures oeuvres journalistiques réalisées soit individuellement, soit à titre collectif par des journalistes professionnels.

Le prix est décerné dans les cinq catégories de presse, à savoir l'information écrite, télévisuelle, radiophonique, électronique et celle de l'illustration. Les candidats retenus ont été honorés en présence notamment du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, de l'ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate Lakhdar Brahimi, de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'Etat, de directeurs de presse ainsi que de nombreux journalistes.

Le Premier Prix de la catégorie télévisuelle a été ainsi attribué à la journaliste de l'Entreprise publique de télévision (Eptv), Naima Manhour pour son documentaire «La cohabitation continue», alors que le Deuxième Prix est revenu à Kahina Acherchour de la même chaîne pour son documentaire intitulé «Thaghmats» ou «La Fraternité», tandis que le Troisième Prix a échu à Souhila Hrayria, toujours de la même entreprise, pour son documentaire «Les passerelles de la Paix».

Pour ce qui est de la presse écrite, le Premier Prix a été attribué à la journaliste Nour El Houda Taibi du journal Ennasr pour son écrit sur les «Enfants des réfugiés syriens», le Ssecond à Cherif Abdedaim du journal La Nouvelle République pour son article intitulé «Facebook et le vivre ensemble», alors que la Troisième distinction est revenue à Lydia Ait Akli et Aziza Mahdid pour leur article sur «L'université et le Service national, exemple du vivre ensemble».

«L'habitat et le vivre ensemble», tel est le reportage radiophonique de Nawel Arar de la Chaîne I, qui a obtenu le Premier Prix alors que la Deuxième récompense est revenue à Kamel Mhidi de la radio El Bahdja pour son travail sur «Le sport, outil du vivre ensemble». Le Troisième Prix a, quant à lui, été alloué à Salem Kheloui de la radio locale de Tizi Ouzou pour son reportage intitulé «Thagmats» (Fraternité).

Si les Premier et Troisième Prix n'ont pas été attribués dans le secteur de la presse électronique, le Deuxième Prix a été décerné à Lounès Guermoul de la Radio nationale pour son article «Le vivre ensemble: l'expérience de Tiferdoud».

Pour la catégorie «Illustration photo» le Premier Prix a été accordé au photographe du journal El Watan, Ilyes Hebache pour ses photos illustrant un reportage de presse sur «La rupture collective du jeûne», alors que le Prix du jury est revenu à Baami Mohamed de la station locale de Tamanrasset pour son reportage intitulé «Réfugiés en sécurité».