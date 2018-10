MILITAIRES RETRAITÉS ET GARDES COMMUNAUX BATTENT LE PAVÉ Ça marche à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Le garde communal mobilisé pendant une dizaine, sinon une quinzaine d'années, perçoit une retraite de 24 000 DA.

Au troisième jour d'un sit-in organisé par les ex-gardes communaux au niveau de la cité administrative du chef-lieu de la wilaya de Bouira, les retraités de l'ANP sont venus, hier, exprimer leurs revendications à quelques mètres, plus précisément sur la placette de la Concorde qui juxtapose l'accès à la Maison de la culture Ali Zamoum.

Les deux éléments des deux corps constitués ont crié leur désarroi devant le silence des autorités, quant à leurs demandes sociales. Aux cris de «Watani où sont les droits?», les militaires retraités ont écouté la lecture d'un communiqué adressé aux hautes autorités du pays et où ils exigent plus de considération. Du côté des gardes communaux, même ambiance et détermination. «Nous voulons à travers cette action, exprimer notre détermination à aller jusqu'au bout pour réclamer nos droits qui sont énumérés dans une plateforme de revendications déposée au niveau de toutes les instances compétentes depuis longtemps déjà. Seulement, aucune suite favorable ne nous a été donnée jusqu'à présent», explique M. Azouz coordinateur et porte-parole des gardes communaux qui ont occupé les devants de la cité administrative au chef-lieu de wilaya lundi dernier. Dimanche déjà, ces manifestants ont tenté de rejoindre le siège de la wilaya, mais un dispositif sécuritaire les a empêchés d'atteindre le lieu. «Un jeune militaire rappelé pendant une année, durant la décennie noire, bénéficie d'une pension mensuelle de 41 000 DA, alors que le garde communal mobilisé pendant une dizaine sinon une quinzaine d'années, perçoit une retraite de 24 000 DA et une pension d'invalide pour des volontaires devenus invalides à vie, est de 4 000 DA», réclament les protestataires qui étaient des dizaines venus des quatre coins de la wilaya. Ce rassemblement s'apparente à une pression en prévision de la réunion qui devait se tenir avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui. S'agissant des revendications, elles sont nombreuses et relatées dans une plateforme déjà remise aux autorités mais qui sont restées lettre morte, selon les manifestants. Il s'agit entre autres de l'accès aux soins, aux remboursements, aux crédits bancaires et au logement. «Tous ces problèmes ont été déjà discutés avec différents hauts responsables. Nous exigeons une prise en charge réelle de tous nos éléments et de leurs familles, de ceux tombés au champ d'honneur et de tous ceux atteints de maladies chroniques.

La reconnaissance de nos sacrifices passe par l'élaboration d'un statut particulier des gardes communaux», ajoute notre interlocuteur. Hier encore et pour la troisième journée, les manifestants continuaient à occuper la rue surtout et comme ils le mentionnent dans un communiqué, l'état fait la sourde oreille. «Lors de notre dernière rencontre avec le conseiller du ministre de l'Intérieur, nous avons réitéré nos revendications, à commencer par notre droit à une reconnaissance officielle, une prise en charge des familles de nos morts et la reconnaissance du statut de martyrs pour ces derniers. Mais malheureusement, et comme à chaque fois, nous n'avons eu que des promesses sans lendemain». Décidés à ne pas lâcher, ils promettent de marcher, de manifester jusqu'à la concrétisation de leurs revendications.