ÉLECTRIFICATION M'chedallah renforcée par une nouvelle ligne

Par Abdenour MERZOUK -

Parce que la région souffre crucialement des baisses de tension électrique, qui causent des désagréments aux citoyens, la direction de distribution de Bouira (SDC) et afin d'améliorer la qualité et la continuité de service, a mis sous tension la ligne électrique 30 kv Illiten d'une longueur de 11 km, reliant le poste 60/30 KV Illiten à M'Chedallah en passant par la localité Alaouch. Ce projet a coûté à la direction de distribution de Bouira une enveloppe financière de 69 MDA, il a pour utilité de renforcer le réseau électrique de la ville de M'Chedallah ainsi que des villages avoisinants à savoir: Oued el Bared, Ahnif, Raffour et Alaouch. Dans un communiqué de la direction, il est précisé que, la réalisation de cette importante ligne électrique a été confrontée à de multiples oppositions et a connu plusieurs arrêts. Dorénavant, les citoyens de ces régions sont informés qu'il ne faut surtout pas escalader les supports et ne pas toucher aux fils électriques en cas de survenance à des incidents suite à des agressions par des personnes ou des biens. Cette réalisation n'est en fait que la concrétisation d'une demande des habitants.