APRÈS AVOIR ACCUSÉ DE PUTSCH CE QUI S'EST PASSÉ À L'APN Makri bride ses ardeurs

Par Hocine NEFFAH -

Etre modéré dans la «vulgate» de cette variante islamiste, c'est surtout exercer le jeu clownesque qui consiste à dire une chose et faire son contraire.

Les décantations de la crise qui a surgi à l'Assemblée populaire nationale (APN) ont eu un effet direct sur les positions et les réactions du Mouvement de la société pour la paix (MSP).

Ces réactions qui se dissimulaient sous la bannière de l'instance présidentielle incarnée par le président du mouvement, à savoir Abderrazak Makri, n'ont pas été du tout cohérentes et conséquentes depuis l'émergence de la crise de l'APN et son évolution jusqu'à aujourd'hui.

Le chef du MSP a rapidement eu la «présence» d'esprit par rapport à ce qui s'est passé comme crise qui a enveloppé l'hémicycle. Il s'est précipité pour faire des jugements «hâtifs» lors de l'apparition des premiers éléments de la crise qui a secoué l'Assemblée populaire nationale. Pis encore, il est allé jusqu'à crier haut et fort que «le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja a été victime d'un coup d'Etat, le Conseil constitutionnel doit agir et se prononcer rapidement et sans attendre sur cette grave situation qui entache et écorne l'image des institutions de l'Etat» (sic).

Le discours de Makri sur cette question se montrait plus véhément et «conséquent», mais le processus de la crise de l'APN et les «évolutions» qu'il vient de connaître ces derniers jours ont donné l'impression qu'on a affaire à un autre Makri, diamétralement opposé à celui du début de la crise de l'APN et ses conséquences. Le ton a complètement changé, le discours «réfractaire» s'est vite connoté d'une espèce de démarche à géométrie variable. La donne qui s'est imposée au niveau de la chambre basse dernièrement a fait que le président du MSP s'est rétracté pour s'adapter à la nouvelle «conjoncture» qui se trame et qui se peaufine à l'APN. Il a affirmé hier que «son mouvement ne se retirera pas de l'Assemblée, même si cette Assemblée perdra toute sa légitimité, nous serions les seuls à siéger.

Notre présence est une forme de résistance contre les pratiques immorales qui caractérisent le système en place qui est frappé par l'illégalité à cause de son recours au putsch et à la fraude qui ont plongé le pays dans l'impasse», a dénoncé le président du MSP, Abderrazak Makri.

Cette règle se fait énoncer de la manière la plus claire quand il s'agit des intérêts étroits et parfois bassement vils de cette mouvance, voire cette variante précisément. Makri justifie ce «retournement» de veste comme une espèce d'espace qu'il faut «sauvegarder pour refléter la voix du peuple dans le but de dénoncer les exactions du système et les injustices qui s'abattent sur le peuple.

C'est pour cette raison nous considérons que notre refus de se retirer de l'Assemblée populaire nationale comme un acte de résistance», a expliqué Makri. Makri et son mouvement se sont montrés avec un habit qui est proche des oripeaux d'un hirsute à travers des discours anachroniques et teintés d'esbroufe et de bluff des plus burlesques.