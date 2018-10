LUTTE ANTITERRORISTE 24 éléments de soutien arrêtés

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP a réussi encore une fois un coup de maître dans ses opérations menées contre les terroristes en convainquant 9 terroristes à déposer les armes.

L'Armée nationale populaire vient d'asséner un véritable coup aux groupes terroristes et leurs cellules de soutien. Pas moins de 24 éléments de soutien ont été arrêtés depuis le début du mois d'octobre, notamment à Tissemsilt au niveau de commandement de la 2ème Région militaire. Les dernières arrestations ont eu lieu dimanche dernier alors que la veille 17 autres terroristes avaient été arrêtés, comme le souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale, précisant que cette opération a été combinée avec la Sûreté nationale. Toujours dans le même cadre et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 19 octobre 2018 à Boumerdès au niveau de la 1ère Région militaire trois autres éléments de soutien aux groupes terroristes, sachant que les 14 et 16 octobre, deux autres seront interceptés à Batna. Le ministère de la Défense nationale commente à ce propos que «ces opérations viennent renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les Forces de l'Armée nationale populaire, et dénote de leur permanente veille et disponibilité, à travers l'ensemble du pays, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité». Dans ce même contexte, l'Armée nationale populaire a réussi encore une fois un coup de maître dans ses opérations menées contre les terroristes en convainquant neuf terroristes à déposer les armes.

Ainsi, le 3 octobre dernier, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit d'un certain Mabrouk Akadi, alias Tahani Hammadi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Il était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Dans le même cadre, le 5 octobre, un autre terroristes'est rendu à Bordj Badji Mokhtar. Il répond au nom de Ouerti Mimoune, dit Mimoune, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. A In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, les forces de l'ANP ont enregistré deux autres redditions, le MDN les a identifiées comme étant celles de Hmidouche Abdelkader, dit Chrif, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013, et de Aklil Ali, alias Abou Abdallah, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Les deux terroristes étaient en possession de deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, de six chargeurs et d'une quantité de munitions.

Un autre communiqué du MDN avait fait état de la reddition à Tamanrasset le 8 octobre d'un certain Sioud Moussa, dit Abou Ali, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Il avait en sa possession un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions, alors que deux autres toujours dans la même wilaya se sont rendus le 18 octobre. Il s'agit de Habou Tati, dit Abou Omar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et de Berbouchi Youcef, alias Abou Omar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013.