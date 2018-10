MOUAD BOUCHAREB SUCCÈDERA À BOUHADJA L'APN change de tête

Par Nadia BENAKLI -

Le choix est porté, sans ambages, sur le chef du groupe parlementaire du FLN

La séance de vote d'aujourd'hui sera, donc, le dernier épisode pour boucler le feuilleton Bouhadja qui a sérieusement passionné les amateurs de la politique.

L'APN va changer de tête. 18 mois après le début de la huitième législature, la chambre basse du Parlement s'apprête à opérer un changement au sein de la plus haute hiérarchie. Le président contesté, Saïd Bouhadja, sera officiellement remplacé par l'élection de son successeur lors de la plénière qui se tiendra aujourd'hui. Qui sera héritier du poste? Le choix est porté, sans ambages, sur le chef du groupe parlementaire du FLN, Mouad Bouchareb, natif de Sétif. Politique et ayant occupé le poste de vice-président de l'APN, le chef du groupe parlementaire incarne la nouvelle génération du FLN et répond parfaitement au principe de l'équilibre régional.

Ce n'est ni l'ex-ministre des Finances, Mohammed Djellab, annoncé comme favori ni l'ex-ministre de l'Agriculture, Sid Ahmed Ferroukhi, qui était tête de liste d'Alger qui embrasseront la carrière de troisième personnalité politique de l'Etat. «Le candidat du FLN au poste de président de l'APN est le chef du groupe parlementaire, Mouad Bouchareb qui fait un consensus au sein de la coalition parlementaire», nous a confié Saïd Lakhdari, député FLN et membre du bureau politique.

Les 462 députés qui seront conviés à assister à la plénière de vote connaîtront d'avance le nouvel héritier du bureau du 5ème étage. Mobilisés par leurs états- majors, les élus de la majorité vont venir en force pour voter d'abord le rapport de la commission juridique confirmant le cas de la vacance du poste du président de l'APN et passer ensuite à l'élection du député Mouad Bouchareb à la tête de l'institution parlementaire. Mouad Bouchareb sera ainsi le plus jeune président de l'Assemblée nationale.

Hier après-midi, le secrétaire général du FLN a convoqué le groupe parlementaire à une réunion pour donner les orientations à suivre et éviter tout malentendu. La séance de vote d'aujourd'hui sera, donc, le dernier épisode pour boucler le feuilleton Bouhadja qui a sérieusement passionné les amateurs de la politique. Après trois semaines de blocage, l'institution parlementaire voit enfin le bout du tunnel en se libérant de la situation d'impasse. La coalition a eu gain de cause en chassant le président contesté de son poste. Un scénario qui reste unique dans l'histoire de l'Assemblée populaire nationale se joue à quelques mois de la présidentielle d'avril 2019.

Le divorce annoncé entre Bouhadja et les députés de la coalition a surpris plus d'un allant jusqu'à laisser place aux suppositions les plus folles. Dissolution du parlement, report de la présidentielle, les stratèges de la politique ont sérieusement trouvé du fil à retordre pour monter des scénarios de tous bords. L'impasse a finalement accordé du temps aux cuisines de l'APN pour trouver une sortie de crise sans bouleversement ni le moindre tracas. Devant le refus du président contesté de céder à la pression de la coalition en libérant son poste à l'amiable, les élus ont pris les choses en main pour débloquer la situation et permettre un retour à la normale le plus tôt possible.

En l'espace d'une semaine seulement, tout a été réglé comme du papier à musique. Après le blocage de l'entrée officielle du Parlement par les députés, le bureau de l'APN a déclaré le cas de vacance mercredi dernier, une décision confirmée le lendemain par la commission des affaires juridiques et des libertés publiques. Dimanche dernier, le bureau de l'APN s'est réuni sous la présidence de Hadj El Ayeb pour lever le gel sur les activités des commissions. Il a même transmis le projet de loi de finances 2019 à la commission des finances et du budget pour accélérer son examen.