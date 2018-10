CARTOGRAPHIE DES RISQUES, PLUS D'ANTICIPATION ET DE MOBILISATIONS Tous unis contre les catastrophes

La 1ère Conférence nationale sur la gestion des risques des catastrophes s'est achevée, hier, après deux jours de grands et intenses débats.

Plus de 500 experts et représentants de toutes les institutions du pays étaient pendant deux jours (hier et avant-hier, ndlr) en conclave au Club des pins à Alger. Ils n'étaient pas là pour faire bronzette ou admirer la beauté de Dame nature, mais pour mieux la cerner, la comprendre et ainsi anticiper ses déchaînements! «Cette initiative est très bonne, car elle permet à tous les acteurs concernés de se retrouver dans un seul et même endroit pour un échange d'idées qui permettra de conjuguer les efforts», assure un représentant de la Protection civile présent à cette rencontre. Chose que confirme l'un des experts qui a eu à présenter un des quatre ateliers au programme, lors de la seconde journée de cette rencontre, qui s'est tenue au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal d'Alger. «J'avoue que l'on a eu à constater que de belles choses ont été déjà faites, mais le problème c'est que cela se fait de façon individuelle, chacun de son côté», révèle-t-il. «On peut avoir les plus beaux plans du monde, les meilleures stratégies, les meilleurs experts, mais cela ne donnera aucun résultat s'il n'y a pas de coordination», a ajouté cet expert qui a requis l'anonymat.



Une meilleure coordination

C'est pour mettre fin à ces tristes «chamailleries», entre différents intervenants auxquelles on assiste à chaque fois que les ateliers programmés, hier, ont été élaborés de façon «mixte»; c'est-à-dire avec bien évidemment les experts nationaux et internationaux dans le domaine de la gestion des crises, mais surtout les différents acteurs qui entrent dans la gestion des catastrophes.

Ainsi, les représentants de divers secteurs, des walis et walis délégués, ainsi que des responsables chargés du suivi des dossiers relatifs aux risques majeurs au niveau des collectivités locales, ont pris part aux quatre ateliers qui ont été organisés sur la même ligne des thématiques abordées, lors des réunions qui se sont tenues durant la journée d'ouverture. Les ateliers initiés s'inscrivent autour de la notion des risques de catastrophes, la valorisation de la gouvernance pour une meilleure gestion, l'investissement dans la prévention pour une résilience effective, la mise en valeur de la préparation, de l'intervention en cas de catastrophes, ainsi que la réhabilitation efficace. Parmi les premières recommandations qui sortent de ces ateliers, il y a donc le travail ensemble, c'est-à-dire une plus grande coordination et une mobilisation de tous, que ce soit dans la prévention, la gestion et l'intervention en cas de grosses catastrophes. Il a également été demandé une plus grande anticipation en utilisant les moyens scientifiques et numériques que l'Etat a mis à disposition. On cite l'exemple des satellites de télécommunications «Made in bladi» Alcomsat, mais il a été demandé à tous les secteurs d'établir une cartographie des risques tels que celle des éboulements de terrain où des zones en proie aux inondations.



Une vision scientifique et plus moderne!

Ce qui permettra de détecter à l'avance les dangers encourus et les moyens qui devront être mis en place en cas d'intervention. Il a aussi été demandé d'adopter la «vision» du nouveau plan de gestion des catastrophes naturelles à la réalité du terrain, notamment les changements climatiques, mais aussi les nouveaux risques, comme les accidents chimiques. Ce qui devrait offrir une prise en charge efficiente et adaptée de tous ces phénomènes. Il a même été question de débats sur la mise à jour de la base juridique et son adaptation aux contenus des différents cadres d'action internationaux.