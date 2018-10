BOUIRA Grave derive a la direction de l'emploi

Par Abdenour MERZOUK -

Une dizaine de jeunes techniciens et techniciens supérieurs formés dans les rangs de l'opérateur historique Algérie télécom vivent une situation bizarre. Au mois d'août dernier, ils sont invités à se présenter à la direction opérationnelle pour un recrutement temporel dans le cadre de la formule Diap. Réjouis par la nouvelle, les jeunes s'empressent de fournir les documents, mais vite leur espoir s'évapore quand, au niveau de l'agence locale de l'emploi, on leur exige la situation vis-à-vis du Service national. Ils se dirigent alors vers l'institution militaire qui les accueille plus correctement. Une fois la situation régularisée pour certains, ils reviennent à l'Alem où une autre surprise les attend. «L'opération est bloquée sur instruction de la direction générale au niveau national», leur dit-on. Depuis le début du mois d'octobre, des échos avérés font état d'une régularisation dans plusieurs wilayas du pays. Après Jijel, Chlef, Ouargla, El Taref, Tiaret, Saïda... d'autres cas sont régularisés un peu partout sur le territoire national. Les jeunes se rendent à la direction générale où il leur est clairement signifié que la situation est en suspens entre la direction de l'emploi et la direction de l'opérateur et que Bouira allait être concernée comme le reste des localités du pays. Voulant avoir plus d'explications auprès de la direction locale à Bouira, la réponse évasive cache difficilement l'abus dont fait preuve la direction générale de l'emploi. Tantôt on parle d'une instruction écrite, puis d'un télégramme et finalement d'un appel téléphonique de la DRH qui ordonne la suspension de l'opération pour Bouira. Si ce fait venait à se confirmer, il faudrait peut-être ouvrir une enquête en haut lieu pour en connaître les tenants et les aboutissants. L'apport de ces jeunes pendant 30 mois de travail effectif est plus qu'avéré. Techniquement et selon une source proche de l'opérateur, un joint de fibre optique à 72 fils se travaille et coûte approximativement plus de 300 000 DA. Ces jeunes en ont installé pendant leur apprentissage des centaines. Ces jeunes ont creusé, nettoyé des trappes... fait des travaux manuels épuisants sans rechigner un jour. Aujourd'hui et pour un contrat à 8000 DA quand sous d'autre cieux et plus précisément chez l'opérateur SFR, un simple soudeur- fisionneur de fibre optique perçoit 1700 euros, on continue à renvoyer ces jeunes d'une direction à une autre. Dimanche le groupe ira demander une audience au niveau de la direction nationale de l'emploi. D'ici là et pour gagner la confiance de ces jeunes dont certains commencent à perdre espoir, la ministre du secteur des télécommunications peut instruire ses subordonnés pour un recrutement direct. Dans le fond, c'est Algérie télécom qui a besoin de cette main-d'oeuvre qualifiée qui peut apporter un nouveau souffle dans les rangs de l'opérateur national visé par une concurrence asiatique qui peut faire main basse sur ces compétences qui ne demandent qu'à servir leur pays. Nous reprenons les questions posées dans un précédent article et notamment par ceux qui considèrent des victimes d'une bureaucratie qui ne dit pas son nom. La suspension des recrutements à Bouira touche même ceux qui ont dûment justifié leurs situations vis-à-vis du Service national. La question qui s'impose avec acuité est celle de savoir pourquoi la même loi est différemment appliquée d'une wilaya à une autre? Les lois sont les mêmes, qui régissent les directions de l'emploi.

La direction de Bouira manifeste un mépris total à l'égard de ces jeunes qui sont envoyés d'un siège à un autre. La direction opérationnelle des télécommunications de Bouira persiste et signe en affirmant n'avoir jamais saisi la direction de l'emploi pour suspendre l'opération. Nous reviendrons autant de fois sur le sujet tant qu'aucune décision n'est prise. C'est la promesse faite à une dizaine de jeunes et à mon fils qui vivent le désarroi et dont certains pensent déjà au pire «la barque et le départ vers l'inconnu»