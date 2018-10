GRAND PROJET DE MODERNISATION DES GORGES On verra le bout du tunnel à Kherrata

Par Arezki SLIMANI -

L'ancien tunnel n'arrive plus à supporter le flux routier

Réalisée à l'époque coloniale, la route des gorges de Kherrata est en voie de réhabilitation. Avec sa charge historique et touristique, cette route sera le futur pôle touristique de la région de Béjaïa.

Après l'inspection du projet de la pénétrante autoroutière reliant Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, il y a 15 jours, le nouveau chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa s'est rendu à Kherrata pour visiter un autre projet aussi important pour la circulation routière de Béjaïa avec son autre aspect supplémentaire

Il s'agit du projet de modernisation de la route des gorges de Kherrata. Un projet qui va à coup sûr métamorphoser ce lieu chargé d'histoire pour le rendre encore plus attractif, dans une région à vocation touristique. Accompagné du président de l'APW, Mehenni Haddadou et du directeur de l'exécutif chargé des travaux publics, le nouveau wali de Béjaïa a lancé la réalisation de trois tunnels de 375, 240 et 755 mètres, entrant dans le cadre de l'aménagement et la modernisation de la route actuelle en deux voies bidirectionnelles sur 7,6 km avec des ponts, des estacades, des dalots et des tunnels de creusement.

Tout en rassurant l'entreprise turque en charge de la réalisation de ce projet quant à la prise en charge de leurs doléances liées au paiement et au manque d'agrégats, le chef de l'exécutif a insisté sur la nécessité de doter ce projet de toutes les commodités modernes, dont la ventilation, l'aération, l'éclairage et des aires de stationnement, qui permettront aux usagers et autres visiteurs d'apprécier la beauté naturelle du site et se remémorer les sacrifices consentis par la population locale lors de sa longue lutte pour l'indépendance.

Lancé il y a un peu moins de quatre ans, le projet de la modernisation des gorges de Kherrata sur une distance de 7,6 km a dépassé depuis un an le délai de livraison, fixé initialement à 28 mois. Ce délai a été prolongé de nouveau jusqu'à 2019. Il est à rappeler qu'un tronçon de 1,5 km a été mis en service en juillet dernier. En le visitant, l'on découvre allégrement ces gorges dont la beauté n' a rien à envier aux plus beaux sites du monde.

Situé sur la RN 9, reliant la wilaya de Béjaïa aux régions de l'est du pays, l'achèvement de ce projet est attendu pour améliorer considérablement la circulation routière vers les wilayas de l'Est. Construite à la fin du XIXe siècle par les autorités coloniales, la route des gorges de Kherrata porte une lourde charge historique. Elle reste un témoin vivant des massacres commis par le colonialisme français lors de la répression sanglante de la marche du 8 Mai 1945. Outre le soulagement de l'ancien tunnel en matière de circulation, la livraison du projet de modernisation des gorges de Kherrata mettra en valeur la beauté du paysage local, le pont historique Hanouze et le monument dédié aux martyrs.Cette route constituera un dédoublement du tunnel de Kherrata. Elle sera à sens unique et pour mettre à niveau son gabarit, l'entreprise turque a eu recours à l'utilisation d'estocades, sur 4 km. Les estacades sont des ouvrages greffés à la montagne grâce à des micro-pieux forés dans la roche. Prévu au départ avec un seul tunnel d'une longueur de 400 mètres, le projet a finalement été revu pour un creusement de trois nouveaux tunnels d'une longueur globale de 1 135 mètres

L'ancien tunnel de Kherrata, conçu initialement en 1984 pour un trafic de 11 000 véhicules par jour, n'arrive plus à supporter un flux routier qui a atteint présentement près de 35 000 véhicules par jour. Actuellement, les usagers de la RN9 empruntent le tunnel de Kherrata qui n'est pas suffisant pour supporter le trafic routier. Leur aménagement n'a pas été en reste puisqu'il est question, maintenant que l'étude a été finalisée, du lancement des travaux dès l'année prochaine. Pour une enveloppe financière de 4 milliards de dinars, il sera question de l'amélioration de l'étanchéité, l'éclairage et la ventilation.