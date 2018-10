LE SYNDICAT DE L'ÉDUCATION A OBSERVÉ UNE JOURNÉE DE GRÈVE HIER Le CLA évoque une action réussie

Par Massiva ZEHRAOUI -

Pas de cours...

Le secrétaire général du Conseil des lycées d'Algérie (CLA) Idir Achour, a indiqué que plus de 18.000 enseignants à l'échelle nationale ont adhéré à cette grève.

Le déroulement des cours au sein des différents établissements d'enseignement secondaire a été perturbé hier, l'espace d'une journée. Et ce, suite au débrayage observé par les enseignants affiliés au syndicat du Conseil des lycées d'Algérie (CLA), annoncé il y a quelques jours.

La mobilisation des enseignants était donc bien au rendez-vous d'après les déclarations du secrétaire général de cette organisation, Idir Achour, contacté par nos soins. Se montrant enthousiaste, ce dernier s'est dit «plus que satisfait» de l'adhésion des enseignants à cette grève. Il parle ainsi de «plus de 18.000 éducateurs du palier du secondaire ayant pris part à ce débrayage à l'échelle nationale, dont 100% des adhérents au CLA», estimant que ces chiffres «sont au-delà des espérances» du syndicat.

Le président du CLA a fait savoir que des assemblées générales se sont tenues hier, au niveau de divers établissements scolaires au niveau du territoire national. Cela a permis, a-t-il précisé à l'ensemble des grévistes, de faire le point sur la situation et les divers problèmes rencontrés dans leur secteur d'activités. «Ils ressortiront à la fin avec des propositions qui seront prises en compte par le syndicat», fait-il savoir.

Idir Achour explique, par ailleurs, que cette mobilisation est le signe d'un «éveil» collectif des travailleurs de l'éducation par rapport à leurs conditions socioprofessionnelles. «On sent en effet qu'il y a une certaine prise de conscience vis-à-vis du contexte qui ponctue le secteur depuis un long moment», a-t-il souligné. «Les éducateurs ont enfin compris l'importance de mettre en avant encore et encore, leurs revendications les plus légitimes qui demeurent à ce jour ignorées par la tutelle», poursuit-il dans le même sillage.

Evoquant les doléances phares du CLA, le syndicaliste a rappelé que celles-ci s'axent principalement sur deux dossiers, à savoir, «le statut particulier des enseignants, ainsi que celui des oeuvres sociales». Pour Idir Achour, beaucoup de problèmes soulevés par les travailleurs du secteur sont restés «sans suite». «Cette journée de grève a été justement initiée dans le but d'attirer l'attention de la tutelle sur ces travers qui ne sont toujours pas pris en charge», dit-il enfin.

Le courroux des syndicalistes du CLA a été pour rappel, exacerbé suite au prolongement d'une année, du mandat de l'actuelle commission nationale de gestion des oeuvres sociales. Les représentants du Conseil des lycées d'Algérie avaient alors réclamé le gel de cette commission, exigeant au passage, l'organisation d'un référendum pour laisser aux travailleurs leur mot à dire sur la façon de gérer ce dossier.

Idem pour les revendications qui touchent au statut particulier des enseignants et dont la révision a été bloquée par le ministère de tutelle.

Idir Achour avait averti il y a peu, d'élargir la contestation et de recourir à des actions plus fermes, si les responsables du secteur «persistaient à se murer dans leur silence».

Par ailleurs, il faut signaler que pour le moment, aucun écho du ministère de l'Education n'a été signalé sur le taux de suivi de la grève.

Notons aussi, que pour le moment, nous ne détenons pas d'autres chiffres que ceux avancés par le CLA pour mesurer l'ampleur de l'adhésion des enseignants des lycées à travers les wilayas du pays.