AYANT EU UNE RELATION AMOUREUSE AVEC LA FEMME DE SON ONCLE Il le tue et brûle son corps

On dit toujours que l'amour rend fou. Il semble bien qu'il rende les gens criminels aussi. C'est le cas de le dire pour le drame qui a défrayé la chronique à Chlef où un quinquagénaire ne s'attendait nullement à une fin aussi horrible. Il ne pensait pas que sa mort serait de la main d'un de ses... neveux. L'affaire, qui remonte au mois de juin dernier, a débuté avec la découverte par la gendarmerie de Chlef d'un cadavre totalement carbonisé sur une plage, près du village Guelta. Une bonbonne de gaz a été retrouvée juste à côté du corps. Les inspecteurs se sont mis à la tâche et le corps a fini par «parler», grâce aux analyses ADN. Il s'agissait du dénommé B.M. âgé de 51 ans et habitant le village Guelta. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute, le meurtrier fait partie de l'entourage immédiat du défunt. Leur intuition n'a pas été démentie puisque l'étau commença à se resserrer autour du neveu de la victime, un jeune âgé de 24 ans, répondant aux initiales de B.F. Confronté aux nombreuses preuves qui l'accablent, il finit par avouer son crime, affirmant avoir agi sur instruction de la femme de la victime, dénommée Y.Z âgée de 44 ans, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. Jeune et follement amoureux, comme il l'a affirmé aux enquêteurs, le meurtrier a, peut-être, hésité au début mais sa bien-aimée a fini par le convaincre. Il fallait à tout prix éliminer l'obstacle qui les séparait. Il décida alors d'inviter son oncle à une sortie à la plage, histoire de prendre l'air et de discuter des choses de la vie. Confiant et n'ayant aucune suspicion sur les intentions meurtrières de son neveu, le quinquagénaire va l'accompagner, le soir tombant, sur cette plage, loin des regards. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque ce jeune qu'il a vu grandir et qu'il a porté dans ses bras, lui asséna un coup violent à la tête. Inconscient mais toujours en vie, l'oncle trahi a été aspergé d'un produit inflammable. Et crac! L'allumette prend feu et est jetée de sang-froid, par le jeune homme sur le corps de son propre oncle qu'il regarda se consumer lentement avant de quitter les lieux comme si de rien n'était, vers la maison familiale. L'horreur.