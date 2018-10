BLIDA Un père de famille tué par un lycéen

Un homme âgé d'une trentaine d'années a trouvé la mort, au cours de cette semaine, des mains d'un lycéen dans la commune d'El-Affroun, dépendant administrativement de la wilaya de Blida, à une cinquantaine de kilomètres au Sud-Ouest d'Alger. C'est ce qu'a rapporté le journal on-line ObserAlgerie. Citant

«des sources concordantes» le journal a rappelé que les faits se sont produits lorsque la victime âgée de 35 ans a eu un accrochage verbal avec le mis en cause âgé de 19 ans, accrochage qui s'est soldé par une bagarre entre les deux parties lors de laquelle la victime a reçu un coup sur la tête avec une pierre.Évacuée à l'hôpital d'El-Affroun, la victime y est décédée des suites de ses blessures, tandis que le mis en cause a été interpellé par les éléments des services de sécurité, ont indiqué les mêmes sources.Présenté devant le procureur de la République près le tribunal d'El-Affroun, le mis en cause a été placé en détention et son dossier transféré au juge d'instruction au niveau du même tribunal.