CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES DEUX PARTIES La SAA se joint au Club économique algérien

Par Abdelkrim AMARNI -

La société nationale d'assurances (SAA) se joint au Club économique algérien (CEA) pour créer un partenariat de «rapprochement» et d'actions afin d'oeuvrer de concert à la valorisation des potentialités économiques dont regorge l'Algérie.

La concrétisation de cet acte de coopération s'est matérialisée hier à Alger par la signature d'une convention liant les deux partenaires en vue de contribuer massivement à l'essor de l'économie nationale.

La signature de cette convention, par le P-dg de la SAA, Nacer Saïs et le président du CEA en la personne de Saïd Mansour, s'est déroulée au siège de la compagnie d'Assurances de Bab-Ezzouar. Ils étaient accompagnés par le délégué national des relations générales et de la communication du CEA, Mounir Belabdelouahab. La courte allocution de Nacer Saïs, mais néanmoins complète et pleine d'informations, a permis de relever l'entière satisfaction de la SAA quant à la signature de cette convention qu'elle a qualifiée de «globale». Elle l'est en effet car touchant un large éventail d'actions de rapprochement en cours et à venir, avec les différentes institutions économiques du pays. Il est à noter que cette initiative colle bien à la stratégie d'ouverture de la SAA, considérée comme «leader incontestable du marché des assurances en Algérie.

La tactique de la SAA se veut être une complémentarité à la volonté du CEA de diversifier son champ économique à travers, «l'accompagnement, l'encouragement et la mise à disposition de l'information au profit de ses adhérents» parmi lesquels on compte désormais la SAA.

Sollicité par L'Expression à s'exprimer sur l'absence relative d'une «culture d'assurances» chez l'Algérien, Nacer Sais, qui a cité le chiffre de deux millions d'adhérents, a regretté que «90% du parc immobilier ne soit pas assuré». Il affirme que «c'est l'état qui prend en charge les dommages post-catastrophes comme les dégâts causés récemment par les intempéries». A son avis, il «faut que l'Algérie sorte de cet état de faits». Expliquant sa pensée, Nacer Saïs a cité les Etats-Unis où «l'Etat finance à hauteur de 80 à 90% les primes d'assurances qui leur permet ensuite de prendre en charge les dégâts engendrés en pareil cas». Affirme les désastres sont ainsi pris en charge par les mécanismes des assurances et de ce fait l'Etat ne vient pas en aide.» L'acte d'assurance est un «indicateur qui participe au PIB national à hauteur de moins 01% en Algérie, alors que dans les pays voisins il atteint + 2,5% pendant qu'une moyenne de 07% est enregistrée dans le monde. Aux Etats-Unis, en France ou au Japon, les assurances occupent la 1ère place, a expliqué Nacer Sais. Dans certains pays, «l'assurance - vie est une ressource à long terme qui constitue la moitié de la capitalisation boursière...Cette politique d'assurance de capitalisation peut être initiée chez nous, pour peu que chacun fasse son travail» a déclaré Nacer Saïs qui rappellera que l'ancienne situation de monopole des assurances, deux ou trois qui existaient, a beaucoup «freiné» le développement de ce secteur qui ne faisait face à aucune concurrence pour se développer et améliorer «la qualité de service» dont l'image n'est guère bonne de nos jours.Des tractations sont en cours avec le Forum des chefs d'entreprise (FCE) pour amener les entreprises à mieux s'assurer.